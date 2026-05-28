Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului,  cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB

Cum arată gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu 24 de ore înaintea barajului dintre Dinamo și FCSB, mai jos în articol.

Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League, se joacă vineri de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Joi, pe „Arcul de Triumf” a avut loc meciul demonstrativ între foștii jucători ai Stelei și Rapidului, într-o reeditare a sfertului „UEFAntastic” din 2006.

FOTO. Cum arată gazonul pe „Arcul de Triumf" înainte de Dinamo - FCSB

Meciul demonstrativ s-a jucat cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB, care va desemna ultima participantă a României în cupele europene în acest sezon.

Câștigătoarea se va califica în turul al doilea preliminar din Conference League.

Totuși, gazonul de pe „Arcul de Triumf” nu a avut de suferit după duelul dintre foștii jucători ai Stelei și Rapidului.

Terenul se prezintă în condiții bune de joc, fără a exista zone afectate prea mult. Astfel, cele două mari rivale pot evolua fără probleme în derby-ul de vineri seară.

Marian Barbu a fost delegat la finala barajului pentru Conference League. Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Imre Bucși și Alexandru Corb.

În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene, în timp ce George Găman va fi arbitru de rezervă.

Întâlnirile dintre Dinamo și FCSB din acest sezon:

Dinamo - FCSB 4-3, pe 2 august 2025, în etapa 4

FCSB - Dinamo 0-0, pe 6 decembrie 2025, în etapa 19

Meciul este unul cu o miză enormă pentru „câini”. Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată de Athletic Bilbao din turul trei preliminar al Europa League, scor 1-4 la general.

Biletele pentru meciul dintre Dinamo și FCSB, din finala barajului, au fost puse în vânzare marți dimineață și s-au epuizat în doar 15 minute!

