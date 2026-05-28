Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor de la Rapid, a dezvăluit motivul pentru care giuleștenii nu reușesc să facă performanță.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 20 de ani, foștii jucători ai Stelei și Rapidului și-au dat întâlnire într-un meci demonstrativ pe stadionul „Arcul de Triumf”, în reeditarea sfertului „UEFAntastic” din 2006.

Daniel Pancu: „Acolo trebuie găsită explicația”

Daniel Pancu nu a lipsit nici el de la eveniment. Legendă în Giulești, fostul atacant a fost întrebat ce îi lipsește Rapidului pentru a face performanță.

Noul antrenor al alb-vișiniilor consideră că marea problemă a giuleștenilor este faptul că au clacat de cele mai multe ori în play-off, unde presiunea își spune cuvântul.

„Rapid este un club care are tot ce îi trebuie pentru a face performanță. Are și bază sportivă. Sper să reușim ceva mai bun decât s-a reușit în sezoanele astea.

Chiar nu există nicio comparație între terenurile de antrenament care erau când jucam eu, stadionul pe care jucam, valoarea jucătorilor. E un stadion nou, bază nouă, stabilitate. Ai tot ce își trebuie pentru a te bate de la egal la egal cu celelalte echipe.

Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în play-off, cu siguranță, pentru că sezoanele regulate le duc foarte bine, după care în play-off...

Acolo trebuie găsită explicația și sunt oameni care au fost în club în acești ani.

Cu siguranță, cât de cât, o idee îmi voi face și eu, pentru că nu știu, nu pot să explic niciodată de la distanță”, a declarat Daniel Pancu.

Rapid a încheiat sezonul pe locul 5, în afara locurilor de cupe europene, ceea ce l-a făcut pe Gâlcă să ia o decizie radicală și să plece de la echipă înainte de expirarea contractului.

Pancu a apărut cu rucsacul CFR-ului

Daniel Pancu a oferit și un detaliu foarte interesant la evenimentul dedicat sfertului „UEFAntastic”.

„Pancone” a venit cu rucsacul celor de la CFR Cluj, echipă de care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții.

FOTO: GOLAZO.ro

FOTO. UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul „Arcul de Triumf”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport