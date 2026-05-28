UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf

Azi a avut loc un meci amical între Steaua 2006 și Rapid 2006, la 20 de ani de la sfertul de finală jucat în Cupa UEFA de cele două mari echipe românești

Jucătorii și antrenorii de atunci s-au prezentat pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru partida aniversară, încheiată 0-0, după 80 de minute.

Steaua 2006 - Rapid 2006 0-0

Echipa Stelei

Carlos Fernandes și Cornel Cernea Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos

Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos Antrenor principal: Cosmin Olăroiu

FOTO UEFAntasticii, atunci și acum

Echipa Rapidului

Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja

Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja Antrenor principal: Răzvan Lucescu

La centru au fost arbitrii Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenți Aurel Oniță și Octavian Șovre.

VIDEO Foștii jucători de la Steaua și Rapid au ajuns la „Arcul de Triumf”

Cosmin Olăroiu: „MM s-a transformat în 5 minute”

„Sentimentele sunt de bucurie. Mi-am revăzut jucătorii după mulți ani. Acum i-am văzut și pe cei de la Rapid, cred că ambele echipe au realizat o performanță extrem de mare.

Cred că toți au reușit să treacă peste barierele astea de competiție și au demonstrat că fotbalul unește oamenii.

Mi-am amintit de momentele petrecute înainte de meciuri. A fost frumos, e un sentiment frumos, mai ales că sunt niște oameni care au făcut ceva pentru sportul românesc.

Era firesc să înceapă aceiași care au jucat și în meciul cu Rapid. Jucătorii sunt okay, nu putem evalua, dar mă așteptam să fie puțin mai plinuți, dar sunt okay!

De simțit, parcă s-a petrecut acum 4-5 ani. Din păcate, au trecut 20! Amintirile sunt destul de puternice și rămân în mintea noastră.

Am atât de multe amintiri, și mai ales plăcute, cu acești băieți. Și de la acel meci am tensiunea… Îmi aduc aminte cum, la meciul retur, era la mine în birou.

Era presiune foarte mare, am plecat și când m-am întors [MM Stoica] era foarte bucuros, s-a transformat în 5 minute. Îl întrebam în timpul meciului: «Câte minute mai sunt?» și el era cu spatele, nu se uita la meci.

Ar fi bine să avem, dar din păcate cred că crește distanța dintre noi și echipele din Europa și, din păcate, posibilitățile financiare îi ajută pe ei să crească mai mult, pe noi mai puțin”, a spus Olăroiu pentru Voyo, citat de sport.ro.

Răzvan Lucescu: „Mincă mi-a reproșat, «20 de ani am așteptat să fiu și eu titular și nu sunt»”

„La început a fost o chestie de curiozitate. Acum, intrând în atmosfera grupului, e entuziasm. Cumva pot spune că am reînviat. N-a fost o perioadă prea ușoară pentru mine, dar acum mi-a venit zâmbetul pe buze.

Am făcut glume cu foștii jucătorii, ne-am adus aminte de povestea noastră frumoasă, de multe lucruri. Într-un grup de jucători, atmosfera e una specială întotdeauna.

Vasile Maftei a fost eroul acestei organizări. I-am spus: «Vasile, pune presiune pe ei, transmite-le să se pregătească să nu ne facem de râs. Trebuie să câștigăm!». Ei erau puțini speriați în vestiar, dar cred că loturile sunt echilibrate din toate punctele de vedere.

Am mers pe ideea că cei care au început acea competiție să înceapă și astăzi pe teren. Oricum, sunt toți și toți vor participa. Mincă mi-a reproșat. A zis: «20 de ani am așteptat să fiu și eu titular, iar azi vin aici și constat că tot nu sunt titular».

I-am adus aminte: «Vezi că la Stuttgart tu ai fost titular, așa că ciocul mic!»", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat pentru Voyo, citat de sport.ro.

În primăvara lui 2006, Steaua și Rapid s-au întâlnit în sferturile Cupei UEFA, într-o dublă istorică pentru fotbalul românesc.

Turul, în Giulești: Rapid – Steaua 1-1. Steaua a deschis scorul prin Bănel Nicoliță, iar Rapid a egalat prin Viorel Moldovan.

Returul, pe Lia Manoliu: Steaua – Rapid 0-0. Steaua s-a calificat în semifinale datorită regulii golului marcat în deplasare.

VIDEO La sosirea la stadion, Olăroiu a vizitat o expoziție de mașini de lux

