UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf +7 foto
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO.ro
Superliga

UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 23:13
  • Azi a avut loc un meci amical între Steaua 2006 și Rapid 2006, la 20 de ani de la sfertul de finală jucat în Cupa UEFA de cele două mari echipe românești
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătorii și antrenorii de atunci s-au prezentat pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru partida aniversară, încheiată 0-0, după 80 de minute.

Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”
Citește și
Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”
Citește mai mult
Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”

Steaua 2006 - Rapid 2006 0-0

Echipa Stelei

  • Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
  • Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
  • Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
  • Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
  • Antrenor portari: Vasile Iordache
  • Preparator fizic: Marian Lupu

FOTO UEFAntasticii, atunci și acum

UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (3).jpeg
UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (3).jpeg

Galerie foto (7 imagini)

UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (1).jpeg UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (2).jpeg UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (3).jpeg UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (4).jpeg UEFAntasticii, atunci și acum Steaua - Rapid, după 20 de ani (5).jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Echipa Rapidului

  • Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
  • Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
  • Antrenor principal: Răzvan Lucescu
  • Antrenor secund: Marian Rada
  • Medic: Marian Dumitru
  • Maseur: Gică Păun
  • Magazioner: Cornel Mateiași
  • Ofițer de presă: Cristi Costache
  • Director executiv: Constantin Zotta

La centru au fost arbitrii Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenți Aurel Oniță și Octavian Șovre.

Ultrașii boicotează „UEFAntasticii” Peluza Nord a Rapidului refuză să participe la reeditarea duelului cu Steaua din Cupa UEFA și îl atacă pe Lovin: „Submediocru”
Citește și
Ultrașii boicotează „UEFAntasticii” Peluza Nord a Rapidului refuză să participe la reeditarea duelului cu Steaua din Cupa UEFA și îl atacă pe Lovin: „Submediocru”
Citește mai mult
Ultrașii boicotează „UEFAntasticii” Peluza Nord a Rapidului refuză să participe la reeditarea duelului cu Steaua din Cupa UEFA și îl atacă pe Lovin: „Submediocru”

21:15 La meci asistă aproximativ 1500 de spectatori

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (76 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
+76 Foto
labels.photo-gallery

20:50 După o intrare dură a lui Marius Constantin la Andrei Cristea, Pancu a exclamat: „La faulturi i-am dominat. Statistic!”

WhatsApp Image 2026-05-28 at 21.00.59 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-05-28 at 21.00.59 (2).jpeg

Galerie foto (76 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
+76 Foto
labels.photo-gallery

20:00 Peluza Nord FCSB i-a strigat numele regretatului Mircea Lucescu

19:55 Imnul României s-a auzit înainte de meci

UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (59 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (5).jpeg
+59 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Foștii jucători de la Steaua și Rapid au ajuns la „Arcul de Triumf”

Cosmin Olăroiu: „MM s-a transformat în 5 minute”

„Sentimentele sunt de bucurie. Mi-am revăzut jucătorii după mulți ani. Acum i-am văzut și pe cei de la Rapid, cred că ambele echipe au realizat o performanță extrem de mare.

Cred că toți au reușit să treacă peste barierele astea de competiție și au demonstrat că fotbalul unește oamenii.

Mi-am amintit de momentele petrecute înainte de meciuri. A fost frumos, e un sentiment frumos, mai ales că sunt niște oameni care au făcut ceva pentru sportul românesc.

Era firesc să înceapă aceiași care au jucat și în meciul cu Rapid. Jucătorii sunt okay, nu putem evalua, dar mă așteptam să fie puțin mai plinuți, dar sunt okay!

De simțit, parcă s-a petrecut acum 4-5 ani. Din păcate, au trecut 20! Amintirile sunt destul de puternice și rămân în mintea noastră.

Am atât de multe amintiri, și mai ales plăcute, cu acești băieți. Și de la acel meci am tensiunea… Îmi aduc aminte cum, la meciul retur, era la mine în birou.

UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (13).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (13).jpeg

Galerie foto (59 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (5).jpeg
+59 Foto
labels.photo-gallery

Era presiune foarte mare, am plecat și când m-am întors [MM Stoica] era foarte bucuros, s-a transformat în 5 minute. Îl întrebam în timpul meciului: «Câte minute mai sunt?» și el era cu spatele, nu se uita la meci.

Ar fi bine să avem, dar din păcate cred că crește distanța dintre noi și echipele din Europa și, din păcate, posibilitățile financiare îi ajută pe ei să crească mai mult, pe noi mai puțin”, a spus Olăroiu pentru Voyo, citat de sport.ro.

Răzvan Lucescu: „Mincă mi-a reproșat, «20 de ani am așteptat să fiu și eu titular și nu sunt»”

„La început a fost o chestie de curiozitate. Acum, intrând în atmosfera grupului, e entuziasm. Cumva pot spune că am reînviat. N-a fost o perioadă prea ușoară pentru mine, dar acum mi-a venit zâmbetul pe buze.

Am făcut glume cu foștii jucătorii, ne-am adus aminte de povestea noastră frumoasă, de multe lucruri. Într-un grup de jucători, atmosfera e una specială întotdeauna.

Vasile Maftei a fost eroul acestei organizări. I-am spus: «Vasile, pune presiune pe ei, transmite-le să se pregătească să nu ne facem de râs. Trebuie să câștigăm!». Ei erau puțini speriați în vestiar, dar cred că loturile sunt echilibrate din toate punctele de vedere.

Am mers pe ideea că cei care au început acea competiție să înceapă și astăzi pe teren. Oricum, sunt toți și toți vor participa. Mincă mi-a reproșat. A zis: «20 de ani am așteptat să fiu și eu titular, iar azi vin aici și constat că tot nu sunt titular».

I-am adus aminte: «Vezi că la Stuttgart tu ai fost titular, așa că ciocul mic!»", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat pentru Voyo, citat de sport.ro.

În primăvara lui 2006, Steaua și Rapid s-au întâlnit în sferturile Cupei UEFA, într-o dublă istorică pentru fotbalul românesc.

  • Turul, în Giulești: Rapid – Steaua 1-1. Steaua a deschis scorul prin Bănel Nicoliță, iar Rapid a egalat prin Viorel Moldovan.
  • Returul, pe Lia Manoliu: Steaua – Rapid 0-0. Steaua s-a calificat în semifinale datorită regulii golului marcat în deplasare.
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (76 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
+76 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO La sosirea la stadion, Olăroiu a vizitat o expoziție de mașini de lux

Citește și

Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Conference League
18:36
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Citește mai mult
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Echipa sezonului  Primul „11” fără jucători de la Rapid și FCSB + doar 2 fotbaliști români 
Superliga
18:32
Echipa sezonului Primul „11” fără jucători de la Rapid și FCSB + doar 2 fotbaliști români
Citește mai mult
Echipa sezonului  Primul „11” fără jucători de la Rapid și FCSB + doar 2 fotbaliști români 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Cupa UEFA razvan lucescu steaua Mugurel Buga Mirel Radoi Cosmin Olaroiu rapid uefantastici
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share