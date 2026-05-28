„Nu știi niciodată ce se va întâmpla" VIDEO. Ce spune Răzvan Lucescu despre plecarea de la PAOK: „Clubul trebuie să ia deciziile"
„Nu știi niciodată ce se va întâmpla” VIDEO. Ce spune Răzvan Lucescu despre plecarea de la PAOK: „Clubul trebuie să ia deciziile”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 22:55
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a pleca de pe banca tehnică a clubului din Grecia.
Răzvan Lucescu a fost prezent, joi, pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu ocazia amicalului între Steaua 2006 și Rapid 2006, la 20 de ani de la sfertul de finală jucat în Cupa UEFA de cele două mari echipe românești.

VIDEO. Răzvan Lucescu: „În viață nu știi niciodată ce se va întâmpla”

În ultima perioadă s-a vorbit despre posibilitatea ca Răzvan Lucescu să devină antrenorul celor de la Beșiktaș, după un alt sezon fără trofee pentru român pe banca lui PAOK.

Întrebat, joi, despre o potențială mutare în Turcia, Răzvan Lucescu a ținut să sublinieze că are o relație foarte bună cu formația elenă.

„Eu am contract cu PAOK încă un an. Din punctul meu de vedere, PAOK este o echipă și, de fapt, un oraș, un grup imens cu care eu am legat o relație specială și n-aș proceda în vreun fel care ar putea să-i dezamăgească.

Dar este clubul care trebuie să ia deciziile pe care consideră că sunt cele mai bune la un anumit moment. În viață nu știi niciodată ce se va întâmpla, însă eu sunt la PAOK”, a declarat Răzvan Lucescu.

După ce a cucerit al doilea titlu de campion al Greciei, în 2024, Lucescu jr. nu a mai câștigat nimic.

În această stagiune, POAK a pierdut finala Cupei, 2-3 după prelungiri cu OFI, a fost eliminată în play-off-ul pentru optimile Europa League (1-3 tur-retur cu Celta Vigo) și a încheiat pe locul 3 în campionat.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a ratat calificarea și în Liga Campionilor.

Totuși, tehnicianul în vârstă de 57 de ani, șapte petrecuți în alb-negru, ar vrea să continue la PAOK, potrivit surselor GOLAZO.ro.

Și nici Ivan Savvidis, patronul clubului, nu e convins că ar trebui să-l înlocuiască, deși nu e mulțumit de rezultate.

Clauza de reziliere a contractului lui Lucescu la PAOK ar putea fi, până la urmă, o piedică în calea acestei mutări la Beșiktaș.

Deși presa turcă susținea inițial că Beșiktaș intenționează să achite cele 4 milioane de euro pretinse de PAOK, plata clauzei nu mai e atât de sigură. Gazzetta.gr scrie că turcii ar vrea o scădere a acestei sume.

