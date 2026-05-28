Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, speră că fanii „câinilor” vor renunța la protest și vor fi alături de echipă de la începutul meciului cu FCSB.

Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League, se joacă vineri de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Suporterii au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

După întâlnirea cu conducerea clubului, cei din SUD au ales să protesteze în continuare, în timp ce PCH a decis să revină.

Andrei Nicolescu: „Să renunțe măcar pentru acest meci”

La meciul cu CFR Cluj din etapa 9, scor 0-0, Peluza „Cătălin Hîldan” a intrat în stadion abia în minutul 10, în semn de protest față de deciziile clubului cu privire la noua siglă.

În urmă cu mai bine de o săptămână, PCH a anunțat că protestul va continua și în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Andrei Nicolescu își dorește ca fanii „câinilor” să renunțe la protest în acest moment decisiv pentru echipă.

„Cel mai important meci din sezon, au fost multe momente importante dar, acum, e cel mai important moment. Suntem bine, atmosfera e bună... Cu plusuri şi minusuri.

Eu sper că în ultimul moment se vor schimba şi o să fie alături de echipă încă de la încălzire, dar pe de altă parte trebuie să îi respect, dacă ei asta simt”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Întrebat dacă este vorba de o lipsă de susținere din partea suporterilor, Nicolescu a răspuns:

„Nu, e forma lor de protest, dar nu o înţeleg. Rugămintea mea a fost să renunţe măcar pentru acest meci şi să vadă ulterior.

Dacă nu reuşim nu e un sezon cu sclipire, dacă ne-am califica ar da foarte mult dinamism, ar fi un boost de încredere pentru jucători, pentru cei care l-au transformat, pentru fani ar fi extraordinar.

Delegarea lui Marian Barbu e foarte bună, a ţinut cont LPF de doleanţele tuturor”, a continuat președintele „câinilor”.

Întâlnirile dintre Dinamo și FCSB din acest sezon:

Dinamo - FCSB 4-3, pe 2 august 2025, în etapa 4

FCSB - Dinamo 0-0, pe 6 decembrie 2025, în etapa 19

Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată de Athletic Bilbao din turul trei preliminar al Europa League, scor 1-4 la general.

Biletele pentru meciul dintre Dinamo și FCSB, din finala barajului, au fost puse în vânzare marți dimineață și s-au epuizat în doar 15 minute!

