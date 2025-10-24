- Csikszereda - Petrolul. Raul Bălbărău (24 de ani), portarul ploieștenilor, a gafat inexplicabil la golul din minutul 41 al partidei.
- Tehnicianul Eugen Neagoe n-a tolerat eroarea și a decis să-l schimbe la pauză.
Ploieștenii deschiseseră scorul în minutul 13, când Chică-Roșă a transformat un penalty.
Csikszereda - Petrolul. Gol stupid încasat de ploieșteni după gafa lui Bălbărău
În minutul 41, Anderson Ceara a ajuns la marginea careului și a centrat, dar a trimis slab în careul mic. Bălbărău părea că va prinde mingea fără probleme, dar a scăpat-o din mâini în fața porții.
În careu se afla Marton Eppel, care a trebuit doar să împingă balonul în plasă pentru a egala scorul. Acesta a fost al treilea gol marcat de Eppel în Superliga.
Bălbărău n-a scăpat de furia lui Eugen Neagoe. Tehnicianul a decis să îl schimbe la pauză cu experimentatul Stefan Krell (33 de ani), care a contribuit la menținerea celor de la Unirea Slobozia în prima ligă.
Galerie foto (11 imagini)
Bălbărău a evoluat în 29 de meciuri în Superliga, în care a încasat 26 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 10 partide.