„S-ar putea să mori aici” Patronul FCSB, atac la adresa unui jucător: „I-au intrat fumurile în cap, comentează la arbitru”

FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Octavian Popescu (22 de ani) după prestația sa din Europa League, etapa #3 din faza principală.

FCSB a pierdut al doilea meci consecutiv în Europa League. În partida de joi de pe Arena Națională, Octavian Popescu a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Mamadou Thiam.

FCSB - Bologna 1-2 . Gigi Becali îl critică pe Tavi Popescu: „Un pariu pierdut”

Patronul celor de la FCSB e de părere că Octavian Popescu nu mai e jucătorul din urmă cu câteva sezoane, forma sa fiind tot mai slabă.

Becali susține că fotbalistul nu are forța necesară pentru a se putea impune în duelurile de pe teren.

„Tavi Popescu nu e fotbalist de anvergură. E fotbalist de fotbal de sală cred, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri.

Când intri să iei mingea să ataci să te duci cu putere cu bărbăție. Vine mingea la el, face niște ondulații din corp, ce faci, mă, ondulații? E un pariu pierdut, eu așa cred.

Știi de ce e pariu pierdut? El la 18 ani era jucătorul nostru principal. Vorbeam cu Coman și zicea «Da, nea Gigi, sunt conștient că nu pot juca în fața lui Tavi». Dar el, după aceea, i-au intrat fumurile în cap.

Mașină, apartament, gagică, altă gagică. Un fel de vedetă. Se vede. A început cu tatuaje. Bă, își fac tatuaje ăia mari, care sunt staruri, ăia pot să își facă. Dar tu, dacă îți faci tatuaje și frizură când încă nu ești vedetă”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Becali i-a oferit un exemplu lui Popescu: „E băiat cuminte”

Alexandru Stoian, jucător venit la FCSB în acest an de la Farul, a fost dat drept exemplu pozitiv de către Gigi Becali.

„Uite, ăla (n.r. - Alexandru Stoian) ar putea să ajungă. El a venit ca vedetă, cu păr lung, și s-a tuns. «Băi, eu nu sunt vedetă aici. Eu sunt cuminte». Și fața lui e de băiat cuminte. Dar dacă începe să își facă tatuaje și frizură, nu cred. Dar din ce văd acum, e băiat cuminte și muncitor.

Se vede pe fața lui când vorbește. Are față de cuminte, e luminos. Nu de golan. Tavi… Lui i-a intrat în cap. Comentează.

Nu ai voie tu să comentezi la arbitru ca să iei galben. Tu nu ai arătat nimc în fotbalul ăsta. Pe tine doar eu te-am umflat și ți-am dat salariu mare că am avut încredere în tine. Dar s-ar putea să mori aici”, a mai precizat Gigi Becali, conform sursei citate.

Octavian Popescu se află la FCSB din 2020, atunci când a venit de la echipa a doua. În tricoul roș-albaștrilor, aripa stânga a jucat în 199 de meciuri și a marcat 25 de goluri.

1,4 milioane de euro valorează Octavian Popescu, conform Transfermarkt

