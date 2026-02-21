„Cumva, au meritat cele 3 puncte”  Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș +25 foto
Zeljko Kopic (Foto: Sport Pictures)
„Cumva, au meritat cele 3 puncte” Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș

Silviu Dumitru
Publicat: 21.02.2026, ora 23:17
Actualizat: 21.02.2026, ora 23:37
  • RAPID - DINAMO 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, în ciuda înfrângerii din derby.
  • Tehnicianul croat a vorbit despre absența unui „9” clasic în atacul lui Dinamo și despre sosirea lui George Pușcaș (29 de ani).

La fel ca în tur, Dinamo a avut mai mult timp mingea în partida cu Rapid, însă giuleștenii au obținut toate punctele.

RAPID - DINAMO 2-1. Zeljko Kopic: „Nu știu de câte ori au intrat în jumătatea noastră”

„Nu contează ce schimbăm, cum jucăm, rezultatul e mereu același împotriva Rapidului. Nu am prea multe lucruri de care să mă plâng în legătură cu echipa, cu prestația. Am făcut unele greșeli, dar e ceva normal în fotbal.

Am dominat cea mai mare parte din meci, am încercat, am schimbat profilul jucătorilor pe anumite poziții. Rapid a fost foarte defensivă, știam că vor juca pe tranziții. Și-au fructificat oportunitățile, noi nu am făcut-o.

Băieții sunt dezamăgiți de rezultat, dar asta este, trebuie să continuăm și să ne dăm seama cum să ne descurcăm mai bine împotriva echipelor care se apără jos.

Înainte de meci și după cum a început meciul, am simțit că suntem buni, că avem încredere. Dar când primești golurile acelea... am discutat și la pauză că trebuie să continuăm să jucăm în același fel”, a declarat Kopic la Digi Sport.

În ultimele meciuri am avut mereu peste 70% posesie, am jucat împotriva unor echipe care s-au apărat foarte jos. Nu știu de câte ori a intrat Rapid în jumătatea noastră de teren, dar am pierdut meciul și nu e pentru prima oară când s-a întâmplat împotriva lor. Dar, cumva, au meritat să ia cele trei puncte. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Întrebat despre golul marcat de Soro în minutul 15, când scorul era 0-0, anulat de Rareș Vidican pentru un fault comis de Mărginean asupra lui Paraschiv, Kopic a spus:

„Nu vorbesc despre arbitrii, ei vor face mereu decizii bune sau rele. Nici nu am verificat, a dat fault, a fost o acțiune foarte bună a noastră după aceea, frumoasă, dar dacă a hotărât că este fault, trebuie să respect decizia”.

Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Antrenorul a explicat de ce Karamoko nu a fost titular. Francezul a intrat pe teren la începutul reprizei secunde și a fost activ în careul advers.

„Nu s-a antrenat toată săptămâna, a avut niște probleme la adductori, am vorbit ieri, mi-a spus că va vedea cum se simte astăzi.

Într-un derby nu poți trimite pe teren din primul minut un jucător care nu este pregătit 100%. De dimineața s-a încălzit, mi-a zis că se simte bine și a intrat foarte bine pe teren.

Dar toți au făcut-o, nu mă pot plânge. Desigur, mereu se poate mai bine, nu contează că pierdem, echipa a încercat să joace în stilul ei, am creat ocazii, am dominat, ne-am apărat pe tranziții, nu mă pot plânge de nivelul de determinare al jucătorilor”.

În vestiarul nostru e un nivel foarte ridicat de determinare, luptăm pentru tot ce putem obține în acest sezon, discutăm despre erorile tehnice, dar echipa vrea să performeze bine, să joace un fotbal bun, sunt foarte determinați. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Antrenorul a vorbit și despre absența unui vârf clasic în formația „câinilor” și despre sosirea iminentă a lui George Pușcaș.

„Ne luptăm pentru pozițiile de vârf, avem nevoie de un jucător care să aducă ceva în plus. Știm că Mamou (n.r. Karamoko) poate juca în centru, dar se simte mai bine în stânga.

Alberto poate juca mijlocaș ofensiv, extremă, vârf fals. Alex (Pop) e opțiune bună, dar prefer să îl am ca un joker de obicei, cineva care să dea totul în ultima parte a meciurilor.

Căutăm, nu vreau să vorbesc până nu va fi totul semnat, nu se știe niciodată cu asemenea lucruri, dar cred că Pușcaș va veni și prima oară va trebui să vedem cum se simte, care este nivelul său de pregătire și atunci vom lua o decizie”, a concluzionat antrenorul „câinilor”.

VIDEO. Golul marcat de Paraschiv în meciul cu Dinamo

