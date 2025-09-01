Bîrligea, out? Atacantul de la FCSB face azi un RMN. Patronul echipei e sceptic: „Nu cred că poate să meargă la națională”

Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea rata meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru de pe 5, respectiv 9 septembrie.

În urmă cu 3 zile, Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile României, iar atacantul de la FCSB era pe lista selecționerului.

Atacantul campioanei României s-a accidentat în repriza secundă a meciului de ieri dintre CFR și FCSB, scor final 2-2, după doar 12 minute de la introducerea sa pe teren.

Conform surselor GOLAZO.ro, Bîrligea va face un RMN pentru a afla cât de serioasă e accidentarea, apoi Mircea Lucescu va decide dacă-l păstrează sau nu în lot.

Daniel Bîrligea, out de la națională?

Daniel Bîrligea a fost introdus la pauza meciului de ieri dintre CFR și FCSB în locul lui Mamadou Thiam. Atacantul roș-albaștrilor s-a accidentat și nu a mai putut continua meciul, fiind înlocuit de Denis Alibec.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a vorbit despre accidentarea lui Bîrligea și are dubii că Bîrligea mai poate onora convocarea la prima reprezentativă.

„ Bîrligea nu are ceva grav, dar la naţională nu cred că poate să meargă, că nu are de ce. Nu poate juca o săptămână, două şi are pauză. Ce să facem? Mai bine îl lăsam pe Thiam, care nu mi-a displăcut. A jucat binişor”, a declarat Gigi Becali, potrivit orangesport.ro.

3 selecții și un gol a bifat Daniel Bîrligea pentru națională

Mircea Lucescu a rămas doar cu doi atacanți în lot

În contextul accidentării lui Bîrligea, Mircea Lucescu, selecționerul României, a rămas doar cu Louis Munteanu și Denis Drăguș pentru postul de atacant. Rămâne de văzut dacă selecționerul va chema un alt vârf.

Mircea Lucescu anunțase vineri lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru, în care sunt prezenți 3 jucători de la Universitatea Craiova și, în acest moment, 7 jucători de la FCSB, echipe care reprezintă România în cupele europene.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru:

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

(CFR Cluj, 1/0) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

Meciurile României din luna septembrie:

România - Canada, 5 septembrie, ora 21:00 (amical)

Cipru - România, 9 septembrie, ora 21:45

