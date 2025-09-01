Bîrligea, out? Atacantul de la FCSB face azi un RMN. Patronul echipei e sceptic: „Nu cred că poate să meargă la națională”
Daniel Bîrligea
Bîrligea, out? Atacantul de la FCSB face azi un RMN. Patronul echipei e sceptic: „Nu cred că poate să meargă la națională”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 09:49
  • Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea rata meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru de pe 5, respectiv 9 septembrie.
  • În urmă cu 3 zile, Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile României, iar atacantul de la FCSB era pe lista selecționerului.

Atacantul campioanei României s-a accidentat în repriza secundă a meciului de ieri dintre CFR și FCSB, scor final 2-2, după doar 12 minute de la introducerea sa pe teren.

Conform surselor GOLAZO.ro, Bîrligea va face un RMN pentru a afla cât de serioasă e accidentarea, apoi Mircea Lucescu va decide dacă-l păstrează sau nu în lot.

Daniel Bîrligea, out de la națională?

Daniel Bîrligea a fost introdus la pauza meciului de ieri dintre CFR și FCSB în locul lui Mamadou Thiam. Atacantul roș-albaștrilor s-a accidentat și nu a mai putut continua meciul, fiind înlocuit de Denis Alibec.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a vorbit despre accidentarea lui Bîrligea și are dubii că Bîrligea mai poate onora convocarea la prima reprezentativă.

Bîrligea nu are ceva grav, dar la naţională nu cred că poate să meargă, că nu are de ce. Nu poate juca o săptămână, două şi are pauză. Ce să facem? Mai bine îl lăsam pe Thiam, care nu mi-a displăcut. A jucat binişor”, a declarat Gigi Becali, potrivit orangesport.ro.

3
selecții și un gol a bifat Daniel Bîrligea pentru națională

Mircea Lucescu a rămas doar cu doi atacanți în lot

În contextul accidentării lui Bîrligea, Mircea Lucescu, selecționerul României, a rămas doar cu Louis Munteanu și Denis Drăguș pentru postul de atacant. Rămâne de văzut dacă selecționerul va chema un alt vârf.

Mircea Lucescu anunțase vineri lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru, în care sunt prezenți 3 jucători de la Universitatea Craiova și, în acest moment, 7 jucători de la FCSB, echipe care reprezintă România în cupele europene.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru:

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
  •  Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

Meciurile României din luna septembrie:

  • România - Canada, 5 septembrie, ora 21:00 (amical)
  • Cipru - România, 9 septembrie, ora 21:45

10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
