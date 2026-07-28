Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public” +4 foto
Andrei Rațiu. Foto: Imago
Campionate

Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 15:28
  • Rayo Vallecano, echipa la care joacă internaționalul român Andrei Rațiu (28 de ani) nu va mai putea folosi, cel puțin temporar, stadionul din Vallecas.
  • Comunitatea Madrid a decis să preia temporar administrarea stadionului.
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Măsura vine după ce un audit a scos la iveală probleme grave de siguranță și întreținere.

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Rayo, dată afară de pe stadion: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”

Stadionul aparține autorităților regionale, dar era administrat de club. În urma deciziei, Rayo trebuie să găsească o altă arenă pentru meciurile de acasă din LaLiga.

Federația Spaniolă și conducerea campionatului au fost deja informate și lucrează la găsirea unei soluții.

Mariano de Paco Serrano, consilierul pentru Cultură, Turism și Sport al Comunității Madrid, a explicat că auditul început în octombrie a indicat probleme semnificative.

Am făcut un audit al stadionului, iar rezultatele au fost destul de descurajante în ceea ce privește întreținerea. Aceasta era responsabilitatea directă a clubului. Comunitatea Madrid a luat decizia de a suspenda temporar concesiunea pentru a putea realiza aceste lucrări. Nu știm dacă vor dura două sau șase luni, dar vom comunica în timp real ceea ce facem. Mariano de Paco Serrano, oficial al Comunității Madrid

Acesta a criticat modul în care Rayo a administrat arena.

„Clubul nu este capabil să administreze un imobil aflat în proprietate publică.

Nu putea continua o gestiune în care întreținerea lipsește cu desăvârșire.

În acest moment, întreținerea stadionului nu garantează siguranța”, a mai declarat Mariano de Paco Serrano, conform unionrayo.com.

Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1
Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1

Galerie foto (4 imagini)

Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1 Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1 Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1 Imagini cu unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano. Foto: X/@AlbertOrtegaES1
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Potrivit oficialului regional, autoritățile au cerut clubului, pe 12 iunie, documente care să explice și să justifice deficiențele descoperite.

Rayo ar fi solicitat o prelungire a termenului, dar nu ar fi transmis, ulterior, informațiile cerute.

„Nu doar că nu au prezentat nimic, dar în ultima zi a termenului au cerut o prelungire, argumentând că erau prea multe documente. Sunt însă documentele care trebuie să existe pentru a garanta siguranța oamenilor.

Le-am acordat prelungirea, iar informațiile nu au fost transmise nici atunci”, a afirmat consilierul.

10 zile
are la dispoziție clubul pentru a contesta măsura, însă decizia se aplică imediat

Rayo Vallecano poate pierde definitiv administrarea stadionului

Pe durata lucrărilor, Comunitatea Madrid va administra direct stadionul. Ulterior, autoritățile vor stabili cine va gestiona arena, iar Rayo Vallecano nu are garanția că va păstra acest drept.

Este luată în calcul inclusiv varianta în care arena să fie gestionată de o companie terță, care să o închirieze apoi echipei.

Autoritățile regionale pregătesc renovarea completă a stadionului, printr-un proiect estimat la 60 de milioane de euro.

Planul prevede creșterea capacității de la aproximativ 14.500 la cel puțin 18.500 de locuri, construirea unei noi peluze, modernizarea instalațiilor și adaptarea terenului la standardele LaLiga și ale competițiilor internaționale.

FOTO. Imagini cu gazonul stadionului în sezonul 2025-2026

Galerie foto (11 imagini)

Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga
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În acest moment, Rayo Vallecano nu are un stadion pe care să joace meciurile din campionat.

„Federația și La Liga știu și lucrează la acest lucru”, a mai declarat oficialul Comunității din Madrid.

Rayo Vallecano începe sezonul de LaLiga pe 15 august, în deplasare cu Sevilla, de la ora 22:30.

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