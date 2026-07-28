„Argentina nu joacă fotbal” Rudi Voller, fost campion mondial cu Germania, critică naționala lui Lionel Scaloni

Rudi Voller (66 de ani), directorul sportiv al Federației Germane de Fotbal, a criticat stilul de joc al Argentinei, vicecampioana mondială din 2026.

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Campion mondial ca jucător în 1990, Rudi Voller este directorul sportiv al naționalei Germaniei din februarie 2023.

Rudi Voller a criticat-o dur pe Argentina: „Ceea ce joacă nu prea are legătură cu fotbalul”

Fostul mare atacant german a făcut declarațiile la Congresul Internațional al Antrenorilor de la Mainz, în timpul unei discuții despre schimbările de care are nevoie naționala Germaniei.

„Am spus că noi, cei din Germania, trebuie să ne apărăm mai bine. Mulți au dat Argentina drept exemplu, dar mie mi s-a părut un exemplu prost.

Dintr-odată, argentinienii au devenit reperul după care era măsurată toată lumea. Mi s-a părut o discuție puțin ipocrită.

Nu mi-aș dori o echipă care să joace precum Argentina. Ceea ce joacă nu are prea multă legătură cu fotbalul ”, a spus fostul fotbalist, conform ge.globo.com.

Argentina a câștigat Campionatul Mondial din 2022, iar în 2026 a ajuns din nou în finală, pierdută cu Spania, scor 0-1, după prelungiri.

„Au fost campioni mondiali, iar acum au devenit vicecampioni. Dar, sincer, nu am înțeles, în multe cazuri, toate acele elogii la adresa lor”.

În schimb, Völler a lăudat jocul Spaniei și a dat-o ca exemplu pentru reconstrucția naționalei Germaniei.

Spania a meritat toate laudele. Nu doar pentru modul în care ține mingea și atacă, ci și pentru felul în care se apără. Ei reprezintă un exemplu. Mi-a plăcut foarte mult și Anglia Rudi Voller, fost fotbalist german

Parcursul Germaniei la Campionatul Mondial din 2026:

Germania - Curacao 7-1 (faza grupelor)

Germania - Coasta de Fildeș 2-1 (faza grupelor)

Ecuador - Germania 2-1 (faza grupelor)

Germania - Paraguay 1-1, 3-4 la loviturile de departajare (șaisprezecimi)

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