Propus la șefia FIFA VIDEO. Răzvan Burleanu îl susține în lupta cu Infantino: „Ne ajută pe noi”
Răzvan Burleanu/ Foto: iosif Popescu - GOLAZO.ro
Campionate

Propus la șefia FIFA VIDEO. Răzvan Burleanu îl susține în lupta cu Infantino: „Ne ajută pe noi”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 00:00
  • Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, consideră că Aleksander Ceferin (58 de ani), șeful UEFA, ar fi potrivit pentru a conduce FIFA.
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Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, a fost aspru criticat după planul său de privatizare a Campionatului Mondial, care a fost retras între timp.

Inclusiv Răzvan Burleanu a avut un discurs extrem de dur la adresa elvețianului.

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Răzvan Burleanu, despre Aleksander Ceferin: „Ar avea cea mai înaltă legitimitate şi reputaţie de a conduce FIFA”

Întrebat dacă l-ar susține pe Aleksander Ceferin pentru o posibilă candidatură la șefia FIFA, președintele FRF a răspuns fără ezitare.

„Consider că Aleksander Ceferin ar avea cea mai înaltă legitimitate şi reputaţie de a conduce FIFA. Mai ales că dacă e să ne uităm la UEFA.

Astăzi UEFA a reuşit să-şi crească substanţial veniturile, iar UEFA astăzi are venituri mult mai mari decât FIFA.

Dar şi ca urmare a faptului că Aleksander Ceferin a reuşit să creeze o unitate la nivelul confederaţiei europene, care ne lipseşte la nivel internaţional astăzi şi vedeţi acest clivaj pe care îl avem.

În același timp, Aleksander Ceferin recunoaște că avem nevoie, la nivel internațional, de o schimbare de leadership, de guvernanță și că, dacă el ar fi candidatul, ar pune în pericol tot acest proces de reformă.

El a intrat în această luptă fără niciun interes personal, iar acest lucru ne ajută pe noi ca europeni să fim mai puternici”, a declarat Burleanu.

FIFA nu are nevoie doar de o schimbare a președintelui, ci are nevoie inclusiv de o schimbare de guvernanță, de o intervenție la nivelul culturii organizaționale, astfel încât să ne asigurăm că cine va ajunge președintele FIFA, din martie 2027, să nu mai avem excese de acest tip. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Aleksander Ceferin este șeful UEFA din 2016. Recent, slovenul a declarat că nu este interesat să candideze la alegerile FIFA din 2027.

Aleksander Ceferin și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO Aleksander Ceferin și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO

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