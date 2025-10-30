Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a făcut o vizită de lucru în județul Harghita, acolo unde a discutat cu presa locală.

Aceasta scrie că șeful FRF „a fost invitat de onoare la Întâlnirea Prietenilor Sportivi Harghita-Heves 2025 și a lăudat dezvoltarea fotbalului în secuime”

Burleanu s-a întâlnit și cu Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda.

Burleanu: „Suntem mândri că Csikszereda se află în Superliga”

„În primul rând, mă bucur foarte mult că putem vorbi despre un parteneriat care a rezistat testului timpului.

Cooperarea dintre cele două asociații județene de fotbal, Heves și Harghita, are o istorie de șaisprezece ani și m-am gândit că – având în vedere relația excelentă dintre Asociația Română de Fotbal și Asociația Maghiară de Fotbal, precum și faptul că personal am o relație foarte bună cu Sándor Csányi, președintele MLSZ (n.r. Federația maghiară de fotbal), și cu locuitorii orașului Ciuc – am vrut neapărat să fiu prezent la acest eveniment.

Din fericire, programul meu de astăzi a fost de așa natură încât am putut veni de la București la Ciuc

Mă bucur întotdeauna să văd că fotbalul este în continuă dezvoltare aici, atât la masculin, cât și la feminin. Ne bucurăm că fotbalul a atins un nivel atât de înalt în Csikszereda și, bineînțeles, suntem mândri și de faptul că echipa masculină se află acum în Superliga, cea mai înaltă divizie din țară ”, a spus conducătorul FRF pentru sport.szekelyhon.ro, site care a notat că „Răzvan Burleanu a vizitat Ținutul Secuiesc, a cultivat relații maghiare”.

Burleanu a fost întrebat și ce părere are „despre ceea ce scrie o parte din presa sportivă românească despre simbolurile secuiești” (n.r. întrebarea aparține sursei citate), la care a răspuns: „Aș prefera să nu intru în acest subiect. Nu este nevoie să alimentez mai mult acest tip de discuție”.

Răzvan Burleanu: „Sunt încrezător că ne vom califica la Mondial”

Burleanu s-a declarat încrezător că echipa națională a României se va califica la Campionatul Mondial din 2026.

„Ceea ce ne face pe toți foarte fericiți este ultimul meci împotriva Austriei, unde echipa a arătat o formă excelentă.

Am reușit să câștigăm împotriva unei echipe bune, de fapt cea mai bună din grupa noastră, așa că vom călători în Bosnia și Herțegovina în noiembrie doar cu speranța de a câștiga. Acest meci va fi de fapt o finală pentru locul doi.

În același timp, știm și că prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor, ne-am asigurat un loc în play-off. Cu toate acestea, obiectivul nostru este să ne asigurăm locul doi și astfel să avem un parcurs mai favorabil pentru play-off-urile din martie anul viitor.

Sunt încrezător că ne vom califica la Cupa Mondială, iar dacă se va întâmpla asta, România își va menține poziția la fel cum a făcut-o în Germania, la Campionatul European” , a mai declarat Răzvan Burleanu.

