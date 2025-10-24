Suporterii nu renunță Simbolurile pentru care Csikszereda a fost amendată au fost afișate din nou la meciul cu Petrolul

Steagurile pentru care Csikszereda a fost amendată de către Jandarmerie au fost prezente și azi în tribună la meciul cu Petrolul Ploiești.

Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei la partida cu Universitatea Cluj, meci din etapa #12 a Ligii 1.

Steagurile pentru care Csikszereda a fost amendată, în tribună la meciul cu Petrolul

Deși clubul a fost sancționat, steagurile au reapărut pe stadion la meciul cu Petrolul.

Acestea au fost afișate la tribuna a doua a arenei din Miercurea Ciuc.

Deși nici simbolul Ținutului Secuiesc, nici steagul Ungariei nu sunt considerate simboluri interzise, Jandarmeria a decis să aplice formației din Miercurea Ciuc o amendă de 30.000 de lei pentru că a permis introducerea acestora în arenă, la meciul cu U Cluj.

După ce Csikszereda a fost sancționată, președintele Zoltan Szondy a avut o reacție fermă și a cerut intervenția liderilor reprezentării politice maghiare din România.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csíkszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor.

Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Szondy, prin intermediul site-ului oficial al clubului.

