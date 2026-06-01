Legia lui Edi se dezintegrează Ce decizie a luat cel care  l-a adus pe Iordănescu la echipa din Varșovia

- Edward Iordănescu, 47 de ani, a antrenat patru luni la Legia Varșovia.
- Directorul care a insistat pentru aducerea sa la club a luat o hotărâre radicală la sfârșitul sezonului.
Au trecut doi ani de la Campionatul European, turneul în care naționala a câștigat o grupă cu Belgia, Slovacia și Ucraina, pierzând ulterior în optimile de finală.
Edward Iordănescu a refuzat în vara lui 2024 să-și extindă contractul cu federația, după doi ani și jumătate ca selecționer.
Iordănescu a părăsit Legia într-o situație critică
De atunci, a antrenat doar patru luni, în perioada iulie-octombrie 2025.
A fost numit la Legia Varșovia pe 12 iunie, prezentat patru zile mai târziu, a început în iulie, cu un trofeu cucerit la start, Supercupa Poloniei, surpriză, 2-1 în fața lui Lech Poznan (campionă doi ani la rând), însă nu a rezistat.
Pe 31 octombrie, s-a despărțit de Legia, într-o perioadă critică la echipă.
Inițial, s-a anunțat că Iordănescu a demisionat, dar directorul sportiv Michal Zewlakow a susținut că a fost o reziliere de comun acord.
Zewlakow l-a adus pe Iordănescu și a plecat după el
După el, au mai fost doi antrenori la alb-negri:
- Spaniolul Inaki Astiz (31 octombrie - 19 decembrie 2025).
- Polonezul Marek Papszun (din 19 decembrie).
Cu ei, Legia a încheiat sezonul de Ekstraklasa pe locul 6, la 11 puncte în spatele campioanei Lech.
Odată cu sfârșitul anului competițional, directorul sportiv Michal Zewlakow, 50 de ani, fost internațional polonez, și-a dat și el demisia. Este a doua oară când ocupă acest post și renunță în același mod.
Zewlakow a fost cel care a insistat pentru aducerea lui Iordănescu, convingându-i pe directorul general Marcin Herra și mai ales pe proprietarul clubului, Dariusz Mioduski.
În toamnă, Iordănescu a părăsit Legia. Acum, și Zewlakow face același lucru.