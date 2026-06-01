Iordănescu și Zewlakow, la prezentarea lui Edi ca antrenor al Legiei. Foto: Imago
Legia lui Edi se dezintegrează Ce decizie a luat cel care l-a adus pe Iordănescu la echipa din Varșovia

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 17:03
  • Edward Iordănescu, 47 de ani, a antrenat patru luni la Legia Varșovia. 
  • Directorul care a insistat pentru aducerea sa la club a luat o hotărâre radicală la sfârșitul sezonului. 
Au trecut doi ani de la Campionatul European, turneul în care naționala a câștigat o grupă cu Belgia, Slovacia și Ucraina, pierzând ulterior în optimile de finală.

Edward Iordănescu a refuzat în vara lui 2024 să-și extindă contractul cu federația, după doi ani și jumătate ca selecționer.

Iordănescu a părăsit Legia într-o situație critică

De atunci, a antrenat doar patru luni, în perioada iulie-octombrie 2025.

Iordănescu a câștigat primul trofeu în străinătate. Foto: Imago

A fost numit la Legia Varșovia pe 12 iunie, prezentat patru zile mai târziu, a început în iulie, cu un trofeu cucerit la start, Supercupa Poloniei, surpriză, 2-1 în fața lui Lech Poznan (campionă doi ani la rând), însă nu a rezistat.

Pe 31 octombrie, s-a despărțit de Legia, într-o perioadă critică la echipă.

a fost Edi Iordănescu tehnicianul Legiei Varșovia: 11 victorii (45,8%), 6 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 33-29

Inițial, s-a anunțat că Iordănescu a demisionat, dar directorul sportiv Michal Zewlakow a susținut că a fost o reziliere de comun acord.

După el, au mai fost doi antrenori la alb-negri:

  • Spaniolul Inaki Astiz (31 octombrie - 19 decembrie 2025). 
  • Polonezul Marek Papszun (din 19 decembrie). 

Cu ei, Legia a încheiat sezonul de Ekstraklasa pe locul 6, la 11 puncte în spatele campioanei Lech.

Odată cu sfârșitul anului competițional, directorul sportiv Michal Zewlakow, 50 de ani, fost internațional polonez, și-a dat și el demisia. Este a doua oară când ocupă acest post și renunță în același mod.

Zewlakow s-a retras ca jucător de la Legia. A încercat de două ori să ajute clubul ca director sportiv. Foto: Imago
Zewlakow s-a retras ca jucător de la Legia. A încercat de două ori să ajute clubul ca director sportiv. Foto: Imago

Zewlakow a fost cel care a insistat pentru aducerea lui Iordănescu, convingându-i pe directorul general Marcin Herra și mai ales pe proprietarul clubului, Dariusz Mioduski.

În toamnă, Iordănescu a părăsit Legia. Acum, și Zewlakow face același lucru.

