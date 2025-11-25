Continuă conflictul Vinicius - Alonso Atacantul brazilian refuză prelungirea cu Real Madrid din cauza relației cu antrenorul

Vinicius Junior (25 de ani) le-a transmis oficialilor de la Real Madrid că nu va prelungi contractul dacă relația cu Xabi Alonoso nu se îmbunătățește.

Jucătorul și antrenorul au avut parte de multiple neînțelegeri pe parcursul actualului sezon.

După ce inclusiv în ultimul El Clasico, câștigat 2-1 de Real Madrid, Vinicius a avut o reacție nepotrivită în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso, brazilianul ar fi hotărât acum să nu prelungească înțelegerea cu clubul „blanco”.

Vinicius refuză prelungirea contractului după tensiunile cu Xabi Alonso

Jucătorul lui Real Madrid a transmis că nu vrea să-și reînnoiască contractul atâta timp cât relația sa cu antrenorul Xabi Alonso este tensionată.

Într-o conversație cu Florentino Perez, președintele clubului, de la sfârșitul lunii trecute, Vinicius l-a informat pe acesta despre intențiile sale, potrivit The Athletic.

Contractul lui Vinicius este valabil până la sfârșitul lunii iunie 2027, însă „los blancos” au vrut să rezolve din timp problema prelungirii înțelegerii, moment în care Vinicius s-a opus.

Situația a mai fost interpretată și ca o metodă de negociere venită din partea atacantului brazilian, însă sursa citată susține că este pur și simplu vorba de relația cu antrenorul spaniol.

Primele tensiuni dintre cei doi ar fi apărut încă de la primele meciuri ale lui Alonso pe banca lui Real Madrid, mai exact la partida de la Mondialul Cluburilor, scor 0-4, cu PSG.

FOTO. Momentul schimbării lui Vinicius în Real Madrid - Barcelona 2-1

