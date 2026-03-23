PAOK, înfrângere șocantă Răzvan Lucescu și-a făcut praf jucătorii după eșecul din Grecia: „Cel mai slab meci! Au fost paralizați”
PAOK, înfrângere șocantă Răzvan Lucescu și-a făcut praf jucătorii după eșecul din Grecia: „Cel mai slab meci! Au fost paralizați”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 11:41
  • VOLOS - PAOK 2-1. Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul român al oaspeților, a avut un discurs dur la adresa elevilor săi, după înfrângerea neașteptată din etapa 26 a campionatului Greciei.

PAOK a deschis scorul în deplasarea de la Volos (locul 7 în Superliga Greciei) prin Alexander Jeremejeff ('13), dar gazdele au întors rezultatul după pauză.

David Martinez a restabilit egalitatea ('64), iar reușita din prelungiri ('90+5) a lui Jan Hurtado a dat lovitura de grație formației antrenate de Răzvan Lucescu.

VOLOS - PAOK 2-1. Răzvan Lucescu: „Unul dintre cele mai slabe meciuri ale noastre”

La finalul partidei, antrenorul român și-a criticat aspru jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă.

„A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale noastre, poate cel mai slab. Am avut un început foarte bun, dar după niște greșeli ușoare le-am dat ocazia să revină și să prindă încredere.

Am fost foarte pasivi, i-am permis adversarului să-și creeze ocazii”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de gazzeta.gr.

Răzvan Lucescu: „Era ca și cum am fi fost paralizați”

Întrebat dacă jucătorii și-au pierdut concentrarea, Răzvan a replicat:

„Cu siguranță s-a pierdut ceva. Ne-am pierdut încrederea, i-am lăsat să se apropie ușor de careul nostru. Am făcut alegeri greșite, adversarul s-a apărat cu mare coeziune.

Primul gol a venit din greșeala noastră, al doilea dintr-un corner al nostru. Nu este ușor, nu ne așteptam la asta, dar în orice caz trebuie să reacționăm.

O zi proastă la muncă pentru toată lumea, se mai întâmplă. Ne complicăm singuri lucrurile. Am demonstrat că putem găsi soluții în astfel de situații și asta trebuie să facem și acum.

Nu am câștigat dueluri, adversarii au câștigat și au intrat în multe dueluri. Am avut cea mai proastă zi din acest an. Era ca și cum am fi fost… paralizați”, a concluzionat antrenorul român.

În urma acestui eșec, PAOK este pe locul 3, cu 57 de puncte, la trei în spatele liderului AEK Atena, după 26 de etape.

2
titluri de campion are în palmares Răzvan Lucescu ca antrenor al celor de la PAOK (2019, 2024)

Rezumat VIDEO. Volos - PAOK 2-1

