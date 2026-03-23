Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a făcut un nou pas greșit în Serie A, după 1-1 cu Fiorentina.

Cristi Chivu a urmărit partida de pe Stadio Artemio Franchi din tribune. Antrenorul român a fost suspendat după eliminarea din meciul cu Atalanta (1-1).

Secundul Aleksandar Kolarov (40 de ani) i-a ținut locul pe bancă la acest duel.

Inter, un nou pas greșit în lupta pentru „Scudetto”

Nerazzurrii au început cum nu se poate mai bine duelul și au deschis scorul prin Pio Esposito chiar în minutul 1.

Nicolo Barella a trimis și el mingea în poartă șase minute mai târziu, dar reușita sa a fost anulată pentru o poziție neregulamentară.

Inter a căutat cu disperare și golul al doilea, însă cea care a înscris a fost Fiorentina. Cher Ndour a reușit să-l învingă pe Sommer în minutul 77 și să stabilească scorul final al partidei.

În urma acestui rezultat, formația antrenată de Cristi Chivu a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Serie A.

Inter este în continuare lider, cu 69 de puncte, dar AC Milan (63) și Napoli (62) se apropie amenințător.

Pentru formația de pe „Meazza” urmează un alt duel de foc în runda următoare. Trupa lui Chivu o va găzdui pe AS Roma, într-un meci programat pe 5 aprilie, cu începere de la ora 21:45.

Rezumat VIDEO. Fiorentina - Inter 1-1

Gazzetta Dello Sport: „Inter nu mai știe să câștige”

Celebra publicație italiană Gazzetta Dello Sport a analizat prestația lui Inter din această partidă și nu-și explică forma slabă pe care o traversează formația lui Chivu.

„Inter nu mai știe să câștige” , titrează Gazzetta dello Sport.

„Inter este epuizată, iar la Firenze nu a pierdut două puncte, ci a câștigat unul, pentru că Fiorentina merita să câștige. Inter este terminată fizic, iar Milan, aflat pe locul doi la minus 6 puncte, și Napoli, pe locul trei la minus 7, fac bine că mai cred în revenirea la titlu.

Inter este fără vlagă, iar motivul este inexplicabil, pentru că a fost eliminată din Liga Campionilor acum o lună.

Paradoxal, juca mai bine când avea prea multe meciuri, sau poate Cristian Chivu și staff-ul său au făcut greșeli în ceea ce privește pregătirea. Absența lui Lautaro Martinez explică unele lucruri, dar nu totul.

Nu este posibil ca liderul clasamentului să fi ajuns în halul acesta, să nu reușească să învingă o Fiorentina aflată pe locul 15, cu 40 de puncte mai puțin” a mai scris sursa citată.

Tutto Mercato Web scrie că Inter nu merită să câștige titlul dacă va continua continua să joace ca în meciul cu Fiorentina.

„Echipa aceasta, așa cum a jucat la Florența, nu este la înălțimea unei pretendente la titlu. Nu pentru că nu are calitate, ci pentru că nu are spirit.

Dacă Inter nu își schimbă imediat atitudinea, dacă nu redescoperă ferocitatea necesară pentru a încheia sezonul victorioasă, riscul este real. Și, în acel moment, nu vor mai exista acuzații reciproce. Doar regretul de nu a fi dat totul atunci când era momentul să o facă.”

