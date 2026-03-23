„El își ia banii de acolo" Ionuț Radu, criticat aspru după ce s-a accidentat cu câteva zile înainte de meciul cu Turcia: „Mă întreb de ce a făcut asta"
„El își ia banii de acolo” Ionuț Radu, criticat aspru după ce s-a accidentat cu câteva zile înainte de meciul cu Turcia: „Mă întreb de ce a făcut asta”

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 11:01
  • Costi Mocanu și Emil Grădinescu l-au criticat pe Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, pentru accidentarea suferită în meciul cu Deportivo Alaves (3-4).
  • Vestea a picat cum nu se poate mai prost pentru Mircea Lucescu (80 de ani), în condițiile în care meciul de baraj cu Turcia este programat peste trei zile.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

După ce românul a avut nevoie de îngrijiri medicale în minutul 60 al partidei cu Alaves, Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu are o leziune musculară la gamba dreaptă.

Ce a pățit Ionuț Radu
Citește și
Emil Grădinescu și Costi Mocanu îl critică pe Ionuț Radu: „El îşi ia banii de la Celta”

Cunoscuții comentatori sportivi Emil Grădinescu și Costi Mocanu și-au exprimat nemulțumirea față de decizia luată de portarul naționalei României, care a ales să continue jocul, deși era accidentat.

Aceștia susțin că Radu este mai interesat ca echipa sa de club să aibă performanțe bune.

„Te întrebi ce mai urmează, oare mâine ce se mai întâmplă? Eu mă întreb. Măi, Ionuț Radu, ce ai avut în minte? De ce ai mai rămas pe teren încă o jumătate de oră?

Când știi că ești chemat la națională și ești titular într-un meci crucial pentru echipa națională...”, a declarat Emil Grădinescu, citat de primasport.ro.

Costi Mocanu a intervenit:

„Dar nu pentru el, Emil. E un meci, el își ia banii. Hai să ne punem în pielea acelor jucători. Tot auzim «cea mai mare onoare să joci pentru națională» și așa mai departe. Bă, contează salariul ăla pe care îl încasează.

El încasează salariul de la Celta și vrea să dea totul pentru Celta, cu care joacă acum în sferturi de Europa League. Iată că la Celta el și-a lansat cariera, până atunci era călător, ca frunza-n vânt”, a spus Costi Mocanu, potrivit sursei citate.

După accidentarea lui Radu, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență la națională pe Laurențiu Popescu (29 de ani), portarul celor de la U Craiova.

Citește și

U-BT Cluj, victorie crucială în Liga Adriatică VIDEO. Campioana României a obținut  primul succes în Top 8: „Ne-am arătat adevăratul caracter”
Balaj îl contrazice pe Burleanu A reacționat după ce șeful FRF a spus că Istvan Kovacs e  cel mai bun arbitru din istorie: „El e numărul 1!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
De ce nu Târnovanu?

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
