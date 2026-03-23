„El își ia banii de acolo” Ionuț Radu, criticat aspru după ce s-a accidentat cu câteva zile înainte de meciul cu Turcia: „Mă întreb de ce a făcut asta”

Costi Mocanu și Emil Grădinescu l-au criticat pe Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, pentru accidentarea suferită în meciul cu Deportivo Alaves (3-4).

Vestea a picat cum nu se poate mai prost pentru Mircea Lucescu (80 de ani), în condițiile în care meciul de baraj cu Turcia este programat peste trei zile.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

După ce românul a avut nevoie de îngrijiri medicale în minutul 60 al partidei cu Alaves, Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu are o leziune musculară la gamba dreaptă.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu îl critică pe Ionuț Radu: „El îşi ia banii de la Celta”

Cunoscuții comentatori sportivi Emil Grădinescu și Costi Mocanu și-au exprimat nemulțumirea față de decizia luată de portarul naționalei României, care a ales să continue jocul, deși era accidentat.

Aceștia susțin că Radu este mai interesat ca echipa sa de club să aibă performanțe bune.

„Te întrebi ce mai urmează, oare mâine ce se mai întâmplă? Eu mă întreb. Măi, Ionuț Radu, ce ai avut în minte? De ce ai mai rămas pe teren încă o jumătate de oră?

Când știi că ești chemat la națională și ești titular într-un meci crucial pentru echipa națională...”, a declarat Emil Grădinescu, citat de primasport.ro.

Costi Mocanu a intervenit:

„Dar nu pentru el, Emil. E un meci, el își ia banii. Hai să ne punem în pielea acelor jucători. Tot auzim «cea mai mare onoare să joci pentru națională» și așa mai departe. Bă, contează salariul ăla pe care îl încasează.

El încasează salariul de la Celta și vrea să dea totul pentru Celta, cu care joacă acum în sferturi de Europa League. Iată că la Celta el și-a lansat cariera, până atunci era călător, ca frunza-n vânt”, a spus Costi Mocanu, potrivit sursei citate.

După accidentarea lui Radu, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență la națională pe Laurențiu Popescu (29 de ani), portarul celor de la U Craiova.

FOTO Ionuț Radu, scos pe brațe după Celta - Alaves

