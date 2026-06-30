Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a confirmat că a ajuns la un acord cu Al-Sadd, una dintre cele mai puternice echipe din Qatar.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lucescu Jr. s-a despărțit recent de PAOK Salonic, echipă la care a scris istorie, iar acum va începe un nou capitol profesional la Al-Sadd, echipă care a pus capăt colaborării cu Roberto Mancini.

Răzvan Lucescu a confirmat acordul cu Al-Sadd

Deși au existat mai multe discuții, inclusiv cu Al-Ittihad, o forță a campionatului saudit, Răzvan Lucescu a decis unde își va continua cariera, scrie fanatik.ro.

Întrebat dacă a ajuns la un acord cu Al-Sadd, Răzvan Lucescu a transmis un mesaj scurt: „Voi semna!”.

Răzvan Lucescu va avea un contract pe durata a două sezoane cu formația din Qatar, urmând să încaseze 3,5 milioane de euro pe sezon, menționează sursa citată.

De-a lungul timpului, Răzvan Lucescu a mai antrenat două echipe în zona arabă, pe El Jaish (Qatar) și Al-Hilal (Arabia Saudită), echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei în 2019.

Al-Sadd , antrenată în trecut de nume mari ale fotbalului

Al-Sadd este cel mai titrat club din Qatar și a câștigat campionatul în sezonul precedent. Are în palmares 19 titluri, 9 Cupe ale Qatarului, 19 Cupe ale Emirului și 15 Supercupe. A cucerit de două ori Liga Campionilor Asiei.

La echipa din Qatar au mai antrenat în trecut alți doi români: Ilie Balaci (2001-2002) și Cosmin Olăroiu (2009-2010).

În afară de Olăroiu și Balaci, gruparea qatareză a mai fost antrenată și de Xavi, fostul jucător legendar al Barcelonei, care ulterior a și antrenat gruparea catalană, plecând chiar de la Al-Sadd, în 2021.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport