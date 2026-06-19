„Parte importantă a istoriei lui PAOK” Clubul grec a anunțat azi oficial despărțirea de Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee în 7 ani la PAOK. Acum se desparte a doua oară de clubul din Salonic. Fotomontaj GOLAZO.ro
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„Parte importantă a istoriei lui PAOK” Clubul grec a anunțat azi oficial despărțirea de Răzvan Lucescu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 14:27
  • Răzvan Lucescu, 57 de ani, nu mai este antrenorul lui PAOK.
  • Clubul din Salonic a anunțat vineri după-amiază despărțirea de antrenor.
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14:20 PAOK a anunțat oficial plecarea lui Răzvan Lucescu

PAOK a anunțat oficial despărțirea de antrenorul în vârstă de 57 de ani, printr-un mesaj postat pe social media și pe pagina sa de Internet.

„Colaborarea cu Răzvan Lucescu se încheie prin înțelegere amiabilă.

Și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade ale istoriei clubului.

Cu dedicare, pasiune și muncă neobosită, el a jucat un rol decisiv în atingerea marilor obiective și formarea unei echipe care a oferit momente de neuitat fanilor. 

Călătoria noastră comună a fost marcată de titluri, mari victorii, emoții intense și clipe de neșters în memoria familiei PAOK. 

Mai presus decât orice, a fost caracterizată de respect mutual și de o legătură profundă creată în toți acești ani.

Familia PAOK îi mulțumește călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ce a realizat la club și îi dorește sănătate, fericire și mult succes în continuarea drumului său.

Răzvan va fi întotdeauna o parte importantă a istoriei lui PAOK”.

Știrea inițială

Lucescu a semnat rezilierea contractului

Lucescu părăsește a doua oară PAOK. După ce, în 2019, Al-Hilal a plătit clauza de reziliere de două milioane de euro a contractului antrenorului, care tocmai cucerise titlul și Cupa Greciei, Răzvan se desparte acum încă o dată de alb-negri.

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Conflictul cu fiii patronului a provocat plecarea lui Lucescu

A rămas în total șapte ani la Salonic (2017-2019 și 2021-2026), a cucerit patru trofee, trei în primul mandat, unul singur în al doilea, dar relația tensionată cu fiii patronului Ivan Savvidis a dus la ruptură.

Patronul Ivan Savvidis l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu înaintea sezonului 2025-2026. La sfârșit, s-a despărțit de antrenor. Foto: Instagram PAOK Patronul Ivan Savvidis l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu înaintea sezonului 2025-2026. La sfârșit, s-a despărțit de antrenor. Foto: Instagram PAOK
Patronul Ivan Savvidis l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu înaintea sezonului 2025-2026. La sfârșit, s-a despărțit de antrenor. Foto: Instagram PAOK

La club, totul s-a încheiat, potrivit Gazzetta.gr. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a semnat acordul rezilierii (pactul ar fi expirat în 2027).

172 de victorii
a obținut Răzvan Lucescu în 283 de meciuri disputate cu PAOK în două mandate (plus 57 de egaluri și 54 de înfrângeri)

PAOK a întârziat anunțul oficial al plecării lui Lucescu pentru a numi și înlocuitorul său

A surprins inițial faptul că PAOK nu a anunțat imediat plecarea lui Lucescu.

Sursele GOLAZO.ro, confirmate de jurnaliștii greci, susțin că motivul nu avea nicio legătură cu Răzvan.

Liderii „vulturilor” au întârziat anunțul oficial pentru a aștepta să aleagă viitorul antrenor.

Să comunice succesiv, pe site și pe rețelele de socializare, despărțirea de Lucescu și numirea înlocuitorului său.

Cine îl schimbă pe Lucescu la PAOK

Aproape sigur, cel mai important tehnician din istoria de 100 de ani a lui PAOK va fi schimbat de Marino Pusic.

Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago
Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago

Născut în 1971, la Mostar, în Bosnia, dar cu cetățenie croato-olandeză, acesta a pregătit-o ultima oară pe Al-Jazira (septembrie 2025-iunie 2026, Emiratele Arabe Unite), unde îi ia locul Cosmin Olăroiu.

Înainte de Al-Jazira, Pusic a antrenat un an și șapte luni în Ucraina, la Shakhtar Donetsk (2023-2025).

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