 Cum s-a rupt PAOK de Lucescu? De ce au fost fiii patronului împotriva românului. Ce a pierdut Răzvan în acest conflict + Ce l-a distrus +24 foto
Răzvan Lucescu, la despărțirea de PAOK. Fotomontaj GOLAZO.ro
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Cum s-a rupt PAOK de Lucescu? De ce au fost fiii patronului împotriva românului. Ce a pierdut Răzvan în acest conflict + Ce l-a distrus

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 21:40
  • Răzvan Lucescu, 57 de ani, se pregătește de o despărțire brutală de PAOK, după șapte sezoane în care a devenit antrenorul-simbol al clubului din Salonic. 
  • GOLAZO.ro a aflat ce a provocat această ruptură, cauza atacurilor declanșate contra sa de cei doi băieți ai proprietarului Ivan Savvidis, plecarea oficialului care-l susținea total la club și tragedia care l-a afectat profund. 
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Răzvan Lucescu avea 48 de ani când a sosit la Salonic, în 2017. Nu a fost prea bine primit de fanii lui PAOK, nici de oraș.

Nu era un nume cunoscut ca antrenor în fotbalul european sau mondial, iar în străinătate le pregătise doar pe El-Jaish, în Qatar, și pe Xanthi, în Grecia.

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Începutul lui Lucescu la PAOK, complicat: „Nu e locul tău aici!”

De la Xanthi îl știau suporterii alb-negrilor. Nu erau impresionați deloc de el, chiar dacă propulsase micuța Xanthi în finala Cupei (1-3 cu Olympiacos, în 2015). Răzvan și-a amintit că, la început, în 2017, nici nu prea ieșea pe stradă.

Simțea acest mesaj în jurul său: „Nu e locul tău aici!”.

Răzvan Lucescu a părăsit PAOK în 2019 și s-a întors în 2021, după doi ani la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago Răzvan Lucescu a părăsit PAOK în 2019 și s-a întors în 2021, după doi ani la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago
Răzvan Lucescu a părăsit PAOK în 2019 și s-a întors în 2021, după doi ani la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago

În timp, Lucescu i-a cucerit pe suporteri cu atitudinea sa, cu jocul, rezultatele și trofeele „vulturilor”.

Fanii au ajuns să-l iubească. Ei nu l-au trădat nicio clipă, nici în momentele grele, complicate, cu înfrângeri. Contestau patronul, oficialii clubului, jucătorii, niciodată pe el.

Lucescu e cel mai bun antrenor în 100 de ani de PAOK

A devenit în șapte sezoane antrenorul cu cel mai mare succes în istoria lui PAOK.

  • Trei trofee în primul mandat (2017-2019): titlul de campion în 2019 și două Cupe ale Greciei consecutive (2018 și 2019). 
  • Al 4-lea trofeu în al doilea mandat (din 2021): triumf în campionat, în 2024. 
  • Plus două calificări în „sferturile” Conference League. Și alte trei finale de Cupă pierdute (2022, 2023 și 2026). 

Este tehnicianul care a cucerit din nou titlul la Salonic după 34 de ani, primul cu două medalii de campion al Greciei și unicul cu event într-un centenar PAOK!

283 de meciuri
a avut Răzvan Lucescu în total la PAOK (92 în primul mandat, 191 în al doilea): 172 de victorii (68+104), 57 de egaluri (12+45) și 54 de înfrângeri (12+42)

Transferurile, cauza conflictului între Lucescu și fiii patronului

Relația lui Răzvan cu acest club părea indestructibilă, dar acum ruptura este finală, totală. Ambele părți sunt gata să oficializeze despărțirea, deși mai era un an de contract.

Ultimele două stagiuni au fost extrem de dificile, fără niciun trofeu. Și cei care-l contestau au prins tot mai multă putere.

Ivan Savvidis, în august 2025, pe arena lui PAOK, „Toumba”. Foto: Imago Ivan Savvidis, în august 2025, pe arena lui PAOK, „Toumba”. Foto: Imago
Ivan Savvidis, în august 2025, pe arena lui PAOK, „Toumba”. Foto: Imago

Mai ales fiii patronului Ivan Savvidis. Chiar dacă proprietarul a ținut la Lucescu și l-a susținut în 2025, când situația era critică, într-un conflict major la club, în cele din urmă acceptă ceea ce i-au cerut George și Nikos de mult timp. Rezilierea contractului.

Care a fost cauza atacurilor repetate ale băieților lui Savvidis? Sursele GOLAZO.ro de la Salonic susțin că aceștia voiau să controleze total transferurile, iar Răzvan le-a stat în cale, s-a opus cât a putut, pentru că voia jucătorii doriți de el, nu cei impuși de fiii boss-ului.

Lucescu a rămas fără principalul aliat când a plecat vicepreședintele

Mult timp, Lucescu a avut alături pe „Toumba” oficialul care l-a sprijinit total, protejându-l în fața oricărei furtuni.

Kyriakos Kyriakos a fost vicepreședintele clubului până în 2025. A plecat după 26 de ani la „vulturii” Salonicului.

Lucescu și Kyriakos, vicepreședintele care l-a susținut până în 2025. Foto: Imago Lucescu și Kyriakos, vicepreședintele care l-a susținut până în 2025. Foto: Imago
Lucescu și Kyriakos, vicepreședintele care l-a susținut până în 2025. Foto: Imago

Atunci, antrenorul a rămas fără principalul aliat. Fără el, a rezistat din ce în ce mai greu ofensivei celor care-l voiau concediat.

Acum, finalul relației Lucescu - PAOK e iminent.

Răzvan, copleșit la dispariția lui Mircea Lucescu: „Nu mai era el. Doar umbra lui”

Mai mult decât orice însă, Răzvan a fost copleșit de pierderea tatălui.

Când Mircea Lucescu s-a stins, pe 7 aprilie, la 80 de ani, tehnicianul a fost puternic afectat.

Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (8).jpg
Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (8).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (1).jpg Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (2).jpg Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (3).jpg Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (4).jpg Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (5).jpg
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„Părea o stafie la meciuri după ce a murit Mircea, nu mai era el, era umbra lui Răzvan”, au spus surse GOLAZO.ro la Salonic. 

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