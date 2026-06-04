Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Două naționale care au suferit la călătoria spre Mondial: Elveția și Africa de Sud. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 09:09
  • Campionatul Mondial începe săptămâna viitoare, pe 11 iunie, cu Mexic - Africa de Sud. 
  • Tocmai Africa de Sud a avut probleme. La fel, naționala Elveției. Care a fost cauza întârzierii. 
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Odată anunțate loturile pentru Campionatul Mondial, naționalele ajung una după alta pe continentul american pentru a pregăti începutul turneului final.

Unele dintre ele s-au confruntat cu probleme la plecare. Nici Africa de Sud, nici Elveția n-au avut toate actele în regulă.

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Africa de Sud a amânat zborul spre Mondial: „Dezastrul vizelor e jenant”

Africa de Sud deschide CM 2026, urmând să se dueleze cu echipa Mexicului, una dintre gazde.

  • 11 iunie, pe Estadio Azteca. 

Selecționata pregătită de belgianul Hugo Broos ar fi trebuit să ajungă în Mexic duminică. Nu a mai ajuns!

Mbekezeli Mbokazi (stânga), apărătorul Africii de Sud, într-un meci contra Camerunului. Foto: Imago Mbekezeli Mbokazi (stânga), apărătorul Africii de Sud, într-un meci contra Camerunului. Foto: Imago
Mbekezeli Mbokazi (stânga), apărătorul Africii de Sud, într-un meci contra Camerunului. Foto: Imago

În ultima clipă s-a aflat că o parte dintre jucători și oficiali nu avea viză de Statele Unite! Și era nevoie și de viza pentru SUA. Al doilea meci, contra Cehiei, va fi pe teritoriul american, la Atlanta.

Când a aflat, ministrul sud-african al sportului, al artelor și culturii s-a înfuriat.

„Dezastrul vizelor e jenant și total nedrept față de jucători și antrenori. Am informat federația că am nevoie de un raport și că trebuie luate măsuri împotriva celor responsabili de această mizerie.

Suntem făcuți să părem proști”, a reacționat Gayton McKenzie pe social media.

În cele din urmă, totul s-a rezolvat cu internaționalii. Delegația „Bafana Bafana” a plecat în Mexic luni.

Mai puțin un antrenor secund, doctorul lotului, șeful securității și un analist video.

Elveția l-a lăsat pe Embolo pe aeroport. Sistemul electronic american l-a blocat

Cu Elveția, a fost altă problemă. Pe aeroport, pregătiți de plecarea spre SUA, oficialii din Țara Cantoanelor au descoperit că un jucător nu putea să facă atunci călătoria.

Era vorba de Breel Embolo, 29 de ani, atacantul lui Rennes, aflat la al treilea turneu final de Mondial.

„Din păcate, Embolo nu poate călători acum cu echipa”, a anunțat federația elvețiană (ASF).

Embolo are 24 de goluri în 86 de selecții pentru Elveția. Foto: Imago Embolo are 24 de goluri în 86 de selecții pentru Elveția. Foto: Imago
Embolo are 24 de goluri în 86 de selecții pentru Elveția. Foto: Imago

Cauza? Sistemul electronic de autorizare a călătoriei (ESTA) din Statele Unite a spus „Nu”.

ASF a confirmat: „Am fost informați că cererea sa ESTA a fost supusă unei revizuiri suplimentare”.

Embolo urma să ajungă în SUA după naționala Elveției.

Americanii au ținut cont de conflictele avute de fotbalist în timpul pandemiei de COVID-19, și în Elveția, și în Germania (juca la Monchengladbach).

În 2024, a fost asociat cu un dosar penal legat de cumpărarea de certificate de testare false, în 2021.

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