„N-am vrut să fiu diplomat” Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre afirmațiile controversate făcute după PAOK - FCSB 1-2: „Am vrut să provoc”

Răzvan Lucescu (56 de ani) a lămurit situația declarațiilor controversate făcute după PAOK - FCSB 1-2, din play-off-ul Europa League.

La finalul acelui meci, antrenorul a declarat că victoria campioanei României nu a fost „reală”.

Tehnicianul lui PAOK susține că a încercat să provoace prin declarațiile sale, fiind nemulțumit de anumite decizii de arbitraj.

Lucescu Jr. a povestit cum a trăit momentele de la finalul celei de-a doua înfrângeri contra campioanei României.

Răzvan Lucescu: „Asta am vrut să fac, să provoc”

Antrenorul român a avut parte de multe frustrări la finalul meciului scor 1-2 cu FCSB și a numit succesul acestora dreptul unul „fake”.

„Plecăm de la conjunctură și după aia ajungi la noroc, care norocul trebuie să fie în timpul jocului. Conjunctura ține de tot ceea ce se întâmplă până la ora jocului.

Nu, nici n-am vrut să fiu diplomat. Asta am vrut să fac, să provoc. S-a terminat meciul și i-am văzut pe ai mei foarte afectați. Am vrut să, cumva, să-i fac să conștientizeze că nu a fost o victorie meritată aceea, că până la urmă s-a întâmplat din cauza unor greșeli de arbitraj și că avem șansa la București. Nu trebuie să ne pierdem încrederea.

Am provocat, mi l-am asumat, câteodată trebuie să știi să îți asumi, să reacționezi. N-am niciun regret pentru că am fost foarte onest și foarte sincer. Analizând, explicând și de ce am făcut-o, pentru că până la urmă există un episod în care Taison este eliminat pe nedrept, există un alt episod la marcarea celui de-al doilea…

Și în sensul acesta a fost un rezultat, la momentul acela, determinat și de două greșeli de arbitraj decisive, dar… la sfârșitul meciului de la București am spus foarte clar, fără discuție, peste noi nu mai există nimic. M-a durut carnea normal, de 3 ori. După aia venea meciul, duminică jucam cu Olympiacos”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit fanatik.ro.

