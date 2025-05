Răzvan Lucescu (56 de ani) este convins că FCSB se poate califica în faza principală a UEFA Champions League.

FCSB și-a adjudecat al doilea titlu consecutiv în Liga 1 și va reprezenta din nou România în preliminariile UEFA Champions League.

Sezonul trecut, roș-albaștrii au fost eliminați în turul 3, după „dubla” cu Sparta Praga. Cehii s-au impus cu scorul de 4-3 la general.

Trupa lui Charalambous a „coborât” în play-off-ul Europa League, unde a învins Lask Linz (Austria) și s-a calificat în faza principală. Ulterior, a ajuns în optimile competiției fiind eliminată de Lyon.

În tot acest parcurs, FCSB a întâlnit-o de 3 ori pe PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, iar de fiecare dată s-a impus: 1-0, în grupă, respectiv 2-1 și 1-0, în play-off.

Răzvan Lucescu: „FCSB e capabilă să intre in grupele Champions League”

Răzvan Lucescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor și este convins că trupa lui Charalambous poate obține calificarea în faza principală a celei mai puternice competiții intercluburi din Europa.

„FCSB e capabilă să intre în grupele Champions League. Am simțit asta, am simțit unitatea pe care o aveau, așa am câștigat și noi titlul în Grecia.

Nu uitați că duce un tricou greu, experimentat în cupele europene, de câte ori au jucat în primăvara europeană, au câștigat Champions League” a declarat Răzvan Lucescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Tehnicianul lui PAOK a vorbit și despre duelurile din această stagiune împotriva campioanei României.

„FCSB e un adversar care poatea crea o stare emoțională diferită pentru mine, fiind din țara mea. Cei de la Salonic îl văd ca un adversar.

Per total a meritat să se califice. A fost o decepție pentru că nu am mers mai departe. Ar fi fost un record dacă am fi depășit acel moment”.

Posibili adversari în preliminarii ai celor de la FCSB

Turul 1 preliminar: FCSB va fi cap de serie și va întâlni una dintre echipele cu coeficient UEFA mai mic, precum:

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Shkendija Tetovo (Macedonia de Nord)

Levadia Tallinn (Estonia)

Dinamo Minsk (Belarus)

Hamrun Spartans (Malta)

Kairat Almaty (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Iberia 1999 (Georgia)

Vikingur (Insulele Feroe)

Shelbourne (Irlanda)

AC Virtus (San Marino)

Turul 2 preliminar: FCSB va fi, de asemenea, cap de serie și ar putea întâlni echipe precum:

The New Saints (Țara Galilor)

FC Drita (Kosovo)

Breidablik (Islanda)

Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Turul 3 preliminar: FCSB nu va mai fi cap de serie și ar putea întâlni adversari mai puternici, cum ar fi:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Qarabag (Azerbaidjan)

Play-off: În cazul calificării, FCSB ar putea juca împotriva unor echipe precum:

Celtic (Scoția)

FC Basel (Elveția)

Bodo/Glimt (Norvegia)

22.500 este coeficientul pe care îl are FCSB. În clasamentul UEFA, CFR ocupă locul secund în România, cu 19.000 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 6.500 de puncte.

Calendarul preliminariilor, stabilit de UEFA:

Primul tur preliminar: 8/9 și 15/16 iulie 2025

8/9 și 15/16 iulie 2025 Al doilea tur preliminar: 22/23 și 29/30 iulie 2025

22/23 și 29/30 iulie 2025 Al treilea tur preliminar: 5/6 și 12 august 2025

5/6 și 12 august 2025 Play-off: 19/20 și 26/27 august 2025

