Răzvan Lucescu (56 de ani) a vorbit despre viitorul său, în urma zvonurilor apărute cu privire la o posibilă plecare de la PAOK.

Lucescu se află în conflict cu patronul echipei, Ivan Savvidis, după ce PAOK a ratat toate obiectivele din acest sezon, atât pe plan intern, cât și internațional.

Fosta campioană a Greciei a terminat pe locul 3 în campionat, iar sezonul viitor va evolua în preliminariile Europa League, acolo unde în actuala stagiune a fost eliminată în play-off de campioana României, FCSB.

Răzvan Lucescu: „Încă am contract cu PAOK”

Invitat de onoare la evenimentul care a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”, de Isidoros Zourgos, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani din Grecia, Răzvan a vorbit despre viitorul său, dar și despre sezonul dificil pe care l-a traversat, alături de PAOK.

„Acest loc 3 poate fi considerat un loc bun. Nu e miracol, dar la cum s au petrecut lucrurile, să obții un loc 3 nu e în niciun caz un eșec.

Am ieșit în play-off-ul Europa league. În 5 prezențe n-a fost niciun parcurs mai bun. Cam ăsta e anul nostru, unul complicat, dar cu un final unde am arătat că ne închegam.

Vrem să construim o noua echipă care sa aibă forța să se lupte cu echipele din Atena. Să învățăm să gestionăm și momentele dificile. Când factorul emoțional e dus la extrem, îți trebuie capacitatea de a gestiona situațiile.

Pot spune că încă am contract cu PAOK, suntem împreună în acest contract, am avut o perioadă fenomenală. Datorez enorm lui PAOK, am și dat enorm. Îi mulțumesc toata viața președintelui Savidis, cu dânsul am lucrat 6 ani”, a declarat Răzvan Lucescu în cadrul unei conferințe de presă.

4 trofee a cucerit Răzvan Lucescu la PAOK: titlul și două Cupe ale Greciei în primul mandat, 2017-2019, al doilea titlu anul trecut, în al doilea mandat, început în 2021. Plus două „sferturi” în Conference League

Răzvan Lucescu: „Șumudică e un antrenor TOP”

Răzvan Lucescu a vorbit și despre situația lui Marius Șumudică, cel care și-a încheiat mandatul la Rapid cu o etapă înainte de finalul sezonului, la doar o zi după înfrângerea drastică, 1-4 cu CFR Cluj, meci în urma căruia a acuzat probleme cu tensiunea.

Tehnicianul lui PAOK l-a catalogat într-un singur cuvânt și a dezvăluit că regretă plecarea lui „Șumi”, din Giulești.

„Nu cunosc situația de la Rapid. Am văzut puține meciuri. Regret ce i s-a întâmplat lui Marius Șumudică.

Este un antrenor TOP. A câștigat un campionat cu Astra. Știe că în fotbal sunt astfel de situații.

Nu e ușor, când o echipă s-a construit de la nivelul ligii a 5-a. E nevoie de echilibru. Lumea nu are răbdare. Au norocul cei de la Rapid că au un patron care poate oferi stabilitate.

Dar și el are nevoie de timp, să poată lua decizii corecte. Pentru a deveni învingător trebuie să greșești. Nu uitați prin ce dramă a trecut Rapidul”, a adăugat Lucescu

Despre Rapid, s-a scris mult, nu-mi place să discut cu nimeni cât sunt sub contract. Când e ceva oficial, eu trimit imediat la club. Răzvan Lucescu, despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid

Răzvan Lucescu, laude pentru FCSB

Lucescu Jr. a fost întrebat și despre duelurile cu FCSB, din Europa League.

Tehncianul român a avut numai cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor și este de părere că trupa lui Charalambous a meritat pe deplin calificarea în optimile Europa League.

„FCSB e un adversar care poatea crea o stare emoțională diferită pentru mine, fiind din țara mea . Cei de la Salonic îl văd ca un adversar.

Per total a meritat să se califice. A fost o decepție pentru că nu am mers mai departe. Ar fi fost un record dacă am fi depășit acel moment”.

3 victorii a obținut FCSB în fața celor de la PAOK în stagiunea 2024/2025, în Europa League (1-0, 2-1, 1-0)

„FCSB e capabilă să intre în grupele Champions League”

FCSB a câștigat pentru al doilea sezon campionatul în Liga 1 și și-a asigurat prezența în preliminariile UEFA Champions League, iar Răzvan Lucescu este convins că roș-albaștrii sunt capabili să ajungă în faza principală a competiției:

„FCSB e capabilă să intre în grupele Champions League. Am simțit asta, am simțit unitatea pe care o aveau, așa am câștigat și noi titlul în Grecia. Nu uitați că duce un tricou greu, experimentat în cupele europene, de câte ori au jucat în primavara europeană, au câștigat Champions League”.

2013 este ultimul an când FCSB a fost în grupele UEFA Champions League

VIDEO. Conferința de presă susținută de Răzvan Lucescu

