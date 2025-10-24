„A văzut toată lumea!”  Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident” +6 foto
Foto: SPORT Pictures
Europa League

„A văzut toată lumea!” Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”

George Neagu
Publicat: 24.10.2025, ora 10:13
Actualizat: 24.10.2025, ora 10:14
  • FCSB - Bologna 1-2. Florin Prunea (57 de ani) și Gabi Balint (62 de ani) au vorbit despre penalty-ul cerut de campioana României în meciul din runda #3 din Europa League.

În minutul 65, Daniel Bîrligea a pătruns în careu, l-a depășit pe Vitik, moment în care fundașul ceh l-a împins cu ambele mâini.

Atacantul român a fost dezechilibrat și a căzut în careu, însă arbitrul Andris Treimanis a lăsat jocul să continue.

FCSB - Bologna 1-2. Gabi Balint și Florin Prunea: „Nu a fost suficient pentru a fi penalty”

În urma deciziei arbitrului din Letonia, jucătorii campioanei au protestat vehement, însă hotărârea „centralului” a fost susținută și de VAR.

Foștii internaționali Florin Prunea și Gabi Balint sunt de părere că arbitrul a procedat corect atunci când nu a dictat penalty după intervenția asupra lui Bîrligea.

„Există o împingere, categoric. Dacă era la mijlocul terenului, era fault. Dar poate nu a fost suficient pentru a fi penalty. Bîrligea cade ușor. Îl împinge, dar nu e un brânci din acela din care să cazi pe spate.

Îl dezechilibrează. Când a simțit că l-a împins, a căzut și a făcut și gestul acela, eu știu cum fac atacanții. Nici eu nu aș fi dat penalty. Nu mi se pare un fault de penalty.

Am fost și eu atacant, și eu am simulat și nu mi-au dat arbitrii penalty. Face parte din arta fotbalului. Chiar dacă l-a împins, trebuia să pună corpul și dacă ăla îl împingea mai tare, atunci era mult mai limpede. Dar el s-a lăsat ușor.

Gestul este evident, toată lume vede că-l împinge, dar nu este suficient pentru penalty”, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

Florin Prunea, fost portar al naționalei, a adăugat: „La faza asta, eu cred că a fost prea puțin pentru un penalty evident. Și Bîrligea se lasă ușor pe spate. Eu nu aș fi dat penalty”.

FOTO. Momentul când Daniel Bîrligea a fost împins în careu

Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+6 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a pierdut partida cu Bologna din Europa League, cu scorul de 1-2. Italienii au deschis scorul rapid, în minutul 9, prin Odgaard, după o greșeală a lui Adrian Șut.

Trei minute mai târziu, Dallinga a majorat diferența și a dus scorul la 2-0 în favoarea oaspeților.

Campioana României a punctat și ea, în minutul 54, prin Daniel Bîrligea, dar nu a fost suficient pentru a schimba soarta partidei.

VIDEO. Declarațiile lui Ștefan Târnovanu după meciul cu Bologna

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Florin Prunea PENALTY europa league Gabi Balint bologna fcsb daniel bîrligea
