„A văzut toată lumea!” Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”

FCSB - Bologna 1-2. Florin Prunea (57 de ani) și Gabi Balint (62 de ani) au vorbit despre penalty-ul cerut de campioana României în meciul din runda #3 din Europa League.

În minutul 65, Daniel Bîrligea a pătruns în careu, l-a depășit pe Vitik, moment în care fundașul ceh l-a împins cu ambele mâini.

Atacantul român a fost dezechilibrat și a căzut în careu, însă arbitrul Andris Treimanis a lăsat jocul să continue.

În urma deciziei arbitrului din Letonia, jucătorii campioanei au protestat vehement, însă hotărârea „centralului” a fost susținută și de VAR.

Foștii internaționali Florin Prunea și Gabi Balint sunt de părere că arbitrul a procedat corect atunci când nu a dictat penalty după intervenția asupra lui Bîrligea.

„Există o împingere, categoric. Dacă era la mijlocul terenului, era fault. Dar poate nu a fost suficient pentru a fi penalty. Bîrligea cade ușor. Îl împinge, dar nu e un brânci din acela din care să cazi pe spate.

Îl dezechilibrează. Când a simțit că l-a împins, a căzut și a făcut și gestul acela, eu știu cum fac atacanții. Nici eu nu aș fi dat penalty. Nu mi se pare un fault de penalty.

Am fost și eu atacant, și eu am simulat și nu mi-au dat arbitrii penalty. Face parte din arta fotbalului. Chiar dacă l-a împins, trebuia să pună corpul și dacă ăla îl împingea mai tare, atunci era mult mai limpede. Dar el s-a lăsat ușor.

Gestul este evident, toată lume vede că-l împinge, dar nu este suficient pentru penalty”, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

Florin Prunea, fost portar al naționalei, a adăugat: „La faza asta, eu cred că a fost prea puțin pentru un penalty evident. Și Bîrligea se lasă ușor pe spate. Eu nu aș fi dat penalty”.

FCSB a pierdut partida cu Bologna din Europa League, cu scorul de 1-2. Italienii au deschis scorul rapid, în minutul 9, prin Odgaard, după o greșeală a lui Adrian Șut.

Trei minute mai târziu, Dallinga a majorat diferența și a dus scorul la 2-0 în favoarea oaspeților.

Campioana României a punctat și ea, în minutul 54, prin Daniel Bîrligea, dar nu a fost suficient pentru a schimba soarta partidei.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

