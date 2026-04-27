Ronnie O'Sullivan (50 de ani), de 7 ori campion mondial, a fost eliminat în optimile Campionatului Mondial de snooker de John Higgins (50 de ani), scor 12-13.

Turneul se desfășoară în perioada 18 aprilie - 4 mai, la Crucible Theatre din Sheffield, Anglia.

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, Jimmy White (63 de ani), multiplu vicecampion mondial, susținea că Ronnie O'Sullivan e favorit să câștige Campionatul Mondial din acest an.

Cu toate acestea, drumul britanicului la Mondial s-a oprit încă din optimi.

John Higgins a reușit să-l învingă pe Ronnie O'Sullivan în optimile Mondialului, în reeditarea finalei din 2001, prima câștigată de englez.

Scoțianul a revenit spectaculos de la 3-8 și 4-9, iar soarta meciului a fost stabilită în frame-ul decisiv, scor 13-12.

În sesiunea de duminică, Ronnie O'Sullivan a condus de două ori și avea un avantaj de 5 frame-uri. Totuși, Higgins a câștigat ultimele trei frame-uri de ieri și și-a continuat parcursul excelent luni.

O'Sullivan a câștigat frame-urile 20 și 21, trecând din nou în avantaj, scor 11-10. John Higgins și a întors rezultatul. Deși „Racheta” a reușit să împingă meciul în frame-ul decisiv, n-a mai reușit să câștige partida.

De 7 ori campion mondial, Ronnie O'Sullivan nu a mai ajuns în finala turneului din 2022, atunci când l-a învins în ultimul act pe Judd Trump, scor 18-13.

Britanicul a ratat, astfel, șansa de a câștiga cele mai multe Campionate Mondiale. O'Sullivan și Stephen Hendry au câte 7 titluri câștigate și împart prima poziție în clasamentul all-time.

John Higgins, și el cvadruplu campion mondial (1998, 2007, 2009, 2011), va juca în sferturi împotriva câștigătorului dintre Neil Robertson (campion în 2010) și Chris Wakelin, numărul 13 mondial.

7 titluri mondiale la snooker a câștigat Ronnie O'Sullivan: 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022

Campionatul Mondial de snooker se desfășoară la Crucible Theatre din Sheffield, Anglia, din 1997 și până în prezent.

Premiile de la Campionatul Mondial de snooker:

Câștigător : 500.000 de lire sterline

: 500.000 de lire sterline Finalist : 200.000 de lire sterline

: 200.000 de lire sterline Semifinale : 100.000 de lire sterline

: 100.000 de lire sterline Sferturi : 50.000 de lire sterline

: 50.000 de lire sterline Optimi : 30.000 de lire sterline

: 30.000 de lire sterline Top 32 : 20.000 de lire sterline

: 20.000 de lire sterline Top 48 : 15.000 de lire sterline

: 15.000 de lire sterline Top 80 : 10.000 de lire sterline

: 10.000 de lire sterline Top 112: 5.000 de lire sterline

VIDEO: cele mai noi imagini din sport