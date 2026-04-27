- Ronnie O'Sullivan (50 de ani), de 7 ori campion mondial, a fost eliminat în optimile Campionatului Mondial de snooker de John Higgins (50 de ani), scor 12-13.
- Turneul se desfășoară în perioada 18 aprilie - 4 mai, la Crucible Theatre din Sheffield, Anglia.
Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, Jimmy White (63 de ani), multiplu vicecampion mondial, susținea că Ronnie O'Sullivan e favorit să câștige Campionatul Mondial din acest an.
Cu toate acestea, drumul britanicului la Mondial s-a oprit încă din optimi.
John Higgins a reușit să-l învingă pe Ronnie O'Sullivan în optimile Mondialului, în reeditarea finalei din 2001, prima câștigată de englez.
Scoțianul a revenit spectaculos de la 3-8 și 4-9, iar soarta meciului a fost stabilită în frame-ul decisiv, scor 13-12.
În sesiunea de duminică, Ronnie O'Sullivan a condus de două ori și avea un avantaj de 5 frame-uri. Totuși, Higgins a câștigat ultimele trei frame-uri de ieri și și-a continuat parcursul excelent luni.
O'Sullivan a câștigat frame-urile 20 și 21, trecând din nou în avantaj, scor 11-10. John Higgins și a întors rezultatul. Deși „Racheta” a reușit să împingă meciul în frame-ul decisiv, n-a mai reușit să câștige partida.
De 7 ori campion mondial, Ronnie O'Sullivan nu a mai ajuns în finala turneului din 2022, atunci când l-a învins în ultimul act pe Judd Trump, scor 18-13.
Britanicul a ratat, astfel, șansa de a câștiga cele mai multe Campionate Mondiale. O'Sullivan și Stephen Hendry au câte 7 titluri câștigate și împart prima poziție în clasamentul all-time.
John Higgins, și el cvadruplu campion mondial (1998, 2007, 2009, 2011), va juca în sferturi împotriva câștigătorului dintre Neil Robertson (campion în 2010) și Chris Wakelin, numărul 13 mondial.
Campionatul Mondial de snooker se desfășoară la Crucible Theatre din Sheffield, Anglia, din 1997 și până în prezent.
Premiile de la Campionatul Mondial de snooker:
- Câștigător: 500.000 de lire sterline
- Finalist: 200.000 de lire sterline
- Semifinale: 100.000 de lire sterline
- Sferturi: 50.000 de lire sterline
- Optimi: 30.000 de lire sterline
- Top 32: 20.000 de lire sterline
- Top 48: 15.000 de lire sterline
- Top 80: 10.000 de lire sterline
- Top 112: 5.000 de lire sterline