FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out

FCSB a învins Petrolul Ploiești, scor 3-1, în etapa a 6-a a play-off-ului din Liga 1.

Grație acestui succes, roș-albaștrii sunt calificați matematic la barajul pentru Conference League.

Campioana României nu a avut nicio emoție la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi.

FCSB, matematic la barajul pentru Conference League

După ce a dominat teritorial primul sfert de oră, roș-albaștrii au obținut o lovitură de pedeapsă, după un henț făcut de Roche.

Tănase și-a asumat responsabilitatea și l-a învins pe Bălbărău cu o execuție elegantă: „scăriță” pe centrul porții. Mingea a lovit transversala înainte de a intra în plasă.

Tavi Popescu a „dublat” avantajul echipei conduse de pe margine de Lucian Filip, în minutul 27, cu prima lui reușită din acest sezon.

Ultima dată când Tavi Popescu a marcat pentru FCSB a fost în sezonul trecut, atunci când a punctat de două ori în derby-ul cu Dinamo, scor 3-1 pentru „roș-albaștri”, pe 5 mai 2025.

Olaru a marcat și el în repriza secundă. Pe final, FCSB s-a relaxat, iar Aimbetov a înscris golul de onoare al oaspeților.

FCSB s-a impus cu 3-1 și și-a asigurat matematic calificarea la barajul pentru Conference League, cu 3 etape înainte de finalul play-out-ului.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 5 31* 9 FC Botoșani 5 30 10 Csikszereda 6 27* 11 Oțelul Galați 5 27 12 Petrolul 6 23 13 Farul 5 23* 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus 5 10

*beneficiază de rotunjire

FCSB - Petrolul 3-1

Au marcat: Tănase ('16, pen), O.Popescu ('27), Olaru ('56)/ Aimbetov ('90)

Tănase ('16, pen), O.Popescu ('27), Olaru ('56)/ Aimbetov ('90) 6.363 de fani au asistat la această partidă

Min.90+4 - Final de meci pe Arena Națională

Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.90 - GOL Petrolul 3-1! Aimbetov marchează cu o lovitură de cap, în urma unui corner de pe partea dreaptă.

Min.80 - Modificare efecutată și de Topal: iese Chică Roșă, intră Aimbetov.

Min.77 - O nouă modificare la gazde: iese Olaru, intră Lixandru.

Min.65 - Triplă schimbare la FCSB: ies Miculescu, Cisotti și O.Popescu, intră Stoian, D.Popa și Toma.

Min.64 - Miculescu șutează din centrul careului de 16 metri, Bălbărău intervine, însă mingea sare la Tănase, care trimite în plasa laterală din doar câțiva metri.

Min.62 - Dublă schimbare la Petrolul: ies Grozav și Dulca, intră Hanca și V.Gheorghe.

Min.56 - GOL FCSB, 3-0! Tănase îi pasează lui Miculescu la limita ofsaidului. Altruist, atacantul campioanei îi trimite lui Olaru, care marchează cu poarta goală.

Min.55 - Olaru îi pasează lui Miculescu pe partea dreaptă. Atacantul campioanei șutează din unghi, însă mingea se duce pe lângă poartă.

Min.52 - Grozav trimite de la aproximativ 25 de metri, dar Popa reține fără probleme.

Min.46 - Start în repriza secundă. Fără modificări la pauză. Dulca vede primul cartonaș galben, după o intervenție din spate asupra lui Olaru.

Min.45+4 - Final de primă repriză.

Prima repriză este prelungită cu minimum 3 minute

Min.42 - FCSB este aproape de golul 3, dar șutul lui Miculescu din cădere este blocat de Roche.

Min.33 - Schimbare la Petrolul: iese Ricardinho, intră Hermann.

Min.31 - Gol anulat FCSB! Dawa marchează, dar reușita nu va conta pe tabelă, după ce VAR a detectat o poziție neregulamentară la stoperul campioanei.

Este prima reușită a jucătorului de 23 de ani în acet sezon

Min.27 - GOL FCSB, 2-0! Tavi Popescu profită de o eroare în defensiva oaspeților și „dublează” avantajul campioanei cu un șut la colțul lung din interiorul careului de 6 metri.

Min.19 - Olaru este busculat la marginea careului, iar FCSB beneficiază de o lovitură liberă. Tavi Popescu șutează direct în zid.

Min.16 - GOL FCSB, 1-0! Tănase transformă lovitura de pedeapsă cu o „scăriță” pe centrul porții. Mingea a lovit bara transversală înainte de a intra în plasă.

Min.14 - Penalty pentru FCSB! Crețu încearcă un șut din apropierea careului de 6 metri, dar mingea îl lovește în mână pe Roche, iar Găman arată punctul cu var.

Min.9 - Radunovic primește o pasă cu călcâiul de la Tavi Popescu, avansează și centrează de pe flancul stâng, însă reluarea lui Miculescu, de la colțul scurt, trece mult peste poarta lui Bălbărău.

Min.4 - Tănase a fost foarte aproape să deschidă scorul, după o nesincronizare în defensiva Petrolului. Șutul „decarului” din apropierea careului de 6 metri a fost blocat in extremis de un apărător advers.

Min.1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Echipele de start:

FCSB: M.Popa - Crețu, Dawa, M.Popescu, Radunovic - F.Tănase, J.Paulo - Cisotti, Olaru, O.Popescu - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa

Antrenor: Lucian Filip (interimar)

Petrolul: Bălbărău - Miranda, Papp, Roche, Prce - Dulca, Jyry - Rodrigues, Pop, Grozav - Chică Roșă

Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B.Marian, Boateng, Paraschic, V. Gheorghe, Handa, Mateiu, Ludewig, Aimbetov

Antrenor: Mehmet Topal

Mehmet Topal Stadion : Arena Naţională (Bucureşti)

: Arena Naţională (Bucureşti) Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vornicu Adrian și Marin Nicușor. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan

Matei Popa revine între buturile campioanei, după ce în scurtul său mandat, Mirel Rădoi a apelat la Ștefan Târnovanu în ultimele partide.

De asemenea, David Miculescu a fost refăcut, după accidentarea din meciul cu Farul.

Dongmo a revenit în lotul Petrolului după 3 meciuri in care fusese scos de Topal. Tehnicianul nu era mulțumit de modul în care fotbalistul se antrena.

Lucian Filip: „Rădoi nu ne-a lăsat nimic, n-am vorbit”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul interimar al roș-albaștrilor a abordat subiectul plecării lui Mirel Rădoi.

„A fost o surpriză, dar nu una mare. Am avut senzația, la fiecare meci, că se poate încheia colaborarea dintre antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, atunci când s-au obținut performanțe.

Cât timp a fost Mirel Rădoi, am fost prezent la majoritatea antrenamentelor și am văzut cum lucrează. Prin experiența acumulată de-a lungul timpului, ne dorim să suplinim pentru o perioadă scurtă până la venirea unui antrenor cu licență PRO.

Erau unele lucruri care nu se legau. De exemplu, în cazul lui Chiricheș. Patronul a spus clar că nu vrea să mai joace, însă antrenorul l-a introdus pe teren și era, cumva, o situație-limită.

Băieții sunt bine, nu aveau cum să nu fie bine. E important să menținem același ritm de joc și să ne atingem obiectivul. Elias și Pinti lucrau într-un mod, Mirel, împreună cu staff-ul său, în alt mod. Nu vrem să schimbăm prea multe. Echipa vine după rezultate bune.

Va veni un antrenor cu licență PRO, care va schimba și el anumite lucruri. Ar fi prea multe schimbări, iar asta ar putea dăuna jucătorilor”, a declarat Lucian Filip.

Mehmet Topal: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”

Revenit pentru al treilea mandat la Ploiești, Topal a reușit să o revitalizeze pe Petrolul.

Sub comanda fostului internațional turc, „lupii-galbeni” au înregistrat două victorii (2-0 cu Csikszereda și 2-1 cu Unirea Slobozia), respectiv o remiză (1-1 cu Hermannstadt).

Topal este conștient de valoarea lotului celor de la FCSB, dar susține că elevii sunt pregătiți să facă un meci mare pe Arena Națională.

„Este un meci greu. Știm foarte bine că vom juca împotriva unei echipe puternice și care a avut succes și în campionat. Are un lot cu jucători cu calitate.

Ei vor juca împotriva unei echipe care are 100 de ani de istorie. Avem și jucători cu calitate. Sper să fie un meci frumos și echilibrat.

De mult timp nu a mai bătut Petrolul pe 'Steaua'' (FCSB, n.r). Bineînțeles și acest aspect îl discut cu jucătorii mei de fiecare dată. Mentalitatea noastră este să jucăm doar pentru victorie.

11 ani este o perioadă foarte lungă. Dar nu uităm nici că o să jucăm contra unei echipe puternice și mari. Sperăm să fie aceasta prima victorie după 11 ani. Pentru acest lucru o să luptăm cât putem.

Suporterii au așteptări de la echipă. Și de la noi au așteptări mari. Nu avem niciun motiv să nu câștigăm. Ne pregătim în condiții bune. Iar acest lucru depinde de noi”, a declarat Topal la conferința de presă, citat de agerpres.ro.

FCSB - Petrolul, cele mai interesante informații

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șapte meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii și o remiză.

Prahovenii au câștigat patru dintre cele 18 deplasări din ediția curentă, iar de alte șapte ori au terminat la egalitate.

32 dintre cele 58 de goluri marcate de roș-albaștri au fost izbutite în prima repriză, dintre care 12 până în minutul 15.

Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate în primele cinci runde din play-out - 85 (FCSB - 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB - 22).

Cu 14 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din stagiunea 2025-2026.

507 faulturi a comis gruparea ploieșteană pe durata sezonului în curs (FCSB - 402), cele mai multe dintre toate competitoarele.

Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, FCSB - Petrolul 1-1, marcatori Alexandru Stoian, respectiv Robert Sălceanu, potrivit lpf.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31* 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27* 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23* 14 Hermannstadt 5 19* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus 5 10

*beneficiază de rotunjire

