Răzvan Lucescu, eliminat FOTO: Antrenorul lui PAOK a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Lyon: „Un arbitraj ostil”

Olympique Lyon - PAOK 4-2. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor, a fost eliminat pe finalul partidei din etapa #8 din faza principală din Europa League.

În minutul 82, la scorul de 2-2, arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea a dictat penalty pentru Lyon după ce Michailidis, fundașul lui PAOK, l-a faultat în careu pe Himbert.

FOTO. Răzvan Lucescu, eliminat în Lyon - PAOK, 4-2

Înainte de a lua decizia finală, arbitrul spaniol a verificat faza la camera la VAR. Fiind nemulțumit de hotărârea lui de Burgos, Răzvan Lucescu a avut o ieșire nervoasă.

Din cauză că Lyon a primit un penalty cu câteva minute înainte de final, românul a aruncat violent o sticlă de apă. Gestul acestuia nu a trecut neobservat de arbitru.

De Burgos a venit la marginea terenului și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Răzvan Lucescu, acesta fiind nevoit să părăsească banca tehnică și să plece în tribună.

În cele din urmă, cei de la Lyon nu au reușit să profite de penalty-ul acordat. Adam Karabec nu a putut transforma lovitura de pedeapsă.

Până la eliminarea lui Răzvan Lucescu, a mai existat o eliminare în tabăra celor de la PAOK. Konstantelias a părăsit prematur terenul în minutul 41, după ce a văzut al doilea cartonaș galben într-un interval de doar 5 minute.

Olympique Lyon s-a impus cu scorul de 4-2, grație golurilor marcate de Himbert ('34), Merah ('55), Karabec ('88) și Gomes ('90+3), și a încheiat grupa principală din Europa League pe primul loc.

Pentru PAOK au punctat Giakoumakis ('20) și Meite ('66), iar formația greacă a terminat pe locul 17 în grupa din Europa League, fiind calificată în play-off.

Răzvan Lucescu: „A fost un arbitraj ostil”

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, și-a exprimat ulterior nemulțumirea față de arbitrajul lui Ricardo de Burgos Bengoetxea.

„A fost un arbitraj ostil, a existat un fault asupra lui Konstantelias la primul gol.

La al doilea gol al celor de la Lyon trebuie să fi fost peste 10 faulturi care nu au fost acordate și am îndoieli și în privința celui de-al treilea gol.

Având în vedere prin tot ce a trecut clubul în ultimele zile (n.r. - decesul celor 7 fani PAOK în accidentul din județul Timiș), am vrut să plecăm de aici cu capul sus, a fost o noapte agitată”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Tehnicianul lui PAOK a vorbit, mai apoi, despre accidentul în care 7 fani ai echipei sale au decedat:

„Nu contează dacă meciul a fost dificil sau ușor, există o mare tristețe și va continua să existe, trebuie să ne păstrăm unitatea și să facem tot ce putem pentru acești copii.

Nu pun o amprentă pe parcursul nostru european, suntem în faza următoare, trebuie să ne concentrăm acolo”.

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

