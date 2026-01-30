Răzvan Lucescu, eliminat  FOTO: Antrenorul lui PAOK a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Lyon: „Un arbitraj ostil” +13 foto
Europa League

Răzvan Lucescu, eliminat FOTO: Antrenorul lui PAOK a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Lyon: „Un arbitraj ostil”

  • Olympique Lyon - PAOK 4-2. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor, a fost eliminat pe finalul partidei din etapa #8 din faza principală din Europa League.

În minutul 82, la scorul de 2-2, arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea a dictat penalty pentru Lyon după ce Michailidis, fundașul lui PAOK, l-a faultat în careu pe Himbert.

FOTO. Răzvan Lucescu, eliminat în Lyon - PAOK, 4-2

Înainte de a lua decizia finală, arbitrul spaniol a verificat faza la camera la VAR. Fiind nemulțumit de hotărârea lui de Burgos, Răzvan Lucescu a avut o ieșire nervoasă.

Din cauză că Lyon a primit un penalty cu câteva minute înainte de final, românul a aruncat violent o sticlă de apă. Gestul acestuia nu a trecut neobservat de arbitru.

De Burgos a venit la marginea terenului și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Răzvan Lucescu, acesta fiind nevoit să părăsească banca tehnică și să plece în tribună.

Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport
Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport

Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport Eliminarea lui Răzvan Lucescu din meciul dintre Olympique Lyon și PAOK. Foto: Captură/Digi Sport
În cele din urmă, cei de la Lyon nu au reușit să profite de penalty-ul acordat. Adam Karabec nu a putut transforma lovitura de pedeapsă.

Până la eliminarea lui Răzvan Lucescu, a mai existat o eliminare în tabăra celor de la PAOK. Konstantelias a părăsit prematur terenul în minutul 41, după ce a văzut al doilea cartonaș galben într-un interval de doar 5 minute.

Olympique Lyon s-a impus cu scorul de 4-2, grație golurilor marcate de Himbert ('34), Merah ('55), Karabec ('88) și Gomes ('90+3), și a încheiat grupa principală din Europa League pe primul loc.

  • Pentru PAOK au punctat Giakoumakis ('20) și Meite ('66), iar formația greacă a terminat pe locul 17 în grupa din Europa League, fiind calificată în play-off.

Răzvan Lucescu: „A fost un arbitraj ostil”

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, și-a exprimat ulterior nemulțumirea față de arbitrajul lui Ricardo de Burgos Bengoetxea.

„A fost un arbitraj ostil, a existat un fault asupra lui Konstantelias la primul gol.

La al doilea gol al celor de la Lyon trebuie să fi fost peste 10 faulturi care nu au fost acordate și am îndoieli și în privința celui de-al treilea gol.

Având în vedere prin tot ce a trecut clubul în ultimele zile (n.r. - decesul celor 7 fani PAOK în accidentul din județul Timiș), am vrut să plecăm de aici cu capul sus, a fost o noapte agitată”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Tehnicianul lui PAOK a vorbit, mai apoi, despre accidentul în care 7 fani ai echipei sale au decedat:

„Nu contează dacă meciul a fost dificil sau ușor, există o mare tristețe și va continua să existe, trebuie să ne păstrăm unitatea și să facem tot ce putem pentru acești copii.

Nu pun o amprentă pe parcursul nostru european, suntem în faza următoare, trebuie să ne concentrăm acolo”.

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

