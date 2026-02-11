„Nimeni nu știe cât ne sacrificăm” Paul Iacob a răbufnit după acuzațiile de blat primite de Oțelul Galați pentru meciul cu FCSB

U Cluj - Oțelul Galați 2-0. Paul Iacob (29 de ani), jucătorul gălățenilor, a reacționat la finalul partidei legat de acuzațiile de blat primite după meciul anterior, 1-4 cu FCSB.

Oțelul a fost eliminată miercuri din Cupa României, după ce duminica precedentă a fost învinsă de FCSB pe teren propriu, meci care a ridicat mai multe semne de întrebare, iar echipa a fost acuzată că ar fi aranjat meciul, de rivali, dar și de către propriii suporteri.

Paul Iacob: „Ar trebui să ai o dovadă clară ca să poți să faci aceste afirmații”

În urma unor speculații legate de un posibil blat, în care sunt persoane care acuză că este inclus în aranjament și transferul lui Joao Paulo la FCSB, Paul Iacob a răspuns dur.

„Noi, cei care-l cunoaștem pe Joao Paulo, îi știm valoarea și părerea mea personală este că FCSB a făcut o afacere foarte, foarte bună, pentru că Joao Paulo nu este un jucător de 600.000 de euro, este un jucător de mult mai mult și cred că nu era cazul să se vorbească atâta pe chestia asta.

Iar ca să acuzi niște jucători că fac blaturi, ar trebui să ai ceva foarte, foarte adevărat sau să ai o dovadă clară ca să poți să faci aceste afirmații ”, a declarat Paul Iacob, la Digi Sport.

În continuare, jucătorul Oțelului și-a exprimat frustrarea pentru acuzațiile pe care le consideră nedrepte, având în vedere programul dificil și resursele puține ale echipei.

„A durut foarte tare, pentru că deja toată lumea a vehiculat foarte, foarte multe chestii și doare.

Doare, pentru că nimeni nu știe cât am mers noi cu autocarul, nimeni nu știe cât de greu ne-a fost și nimeni nu știe cât ne sacrificăm.

Au fost băieți care au jucat 90 de minute, după alte 90 de minute, după alte 90 de minute, după alte 90 de minute.

Sunt 4 meciuri la rând din 3 în 3 zile. Oțelul a avut cea mai grea programare dintre toate echipele.

Și vă rog să consultați programările, pentru că am avut și deplasări, am avut meciuri numai din 3 în 3 zile. N-am avut o dată un meci la 4 zile, ca alte echipe”, a mai spus Iacob.

