Obstacol în calea lui Lucescu! Motivele pentru care antrenorul ar putea să nu semneze cu Beșiktaș. Reacția turcilor. Ce vrea PAOK

Răzvan Lucescu, 57 de ani, mai are contract cu PAOK până în 2027. Ce are de gând clubul din Salonic. Ce intenționează antrenorul.

Cum comentează turcii posibilitatea unei legături Răzvan - Beșiktaș și care a fost reacția clubului din Istanbul după speculația Lucescu.

Încă un sezon fără trofee pentru Răzvan Lucescu la PAOK.

După ce a cucerit al 2-lea titlu de campion al Greciei, în 2024, nu a mai câștigat nimic.

În această stagiune, eșec surprinzător în finala Cupei, 2-3 după prelungiri cu OFI, eliminare în play-off-ul Europa League (1-3 tur-retur cu Celta Vigo) și mai ales locul 3 în campionat, fără Ligă în 2026-2027.

Lucescu ar vrea să rămână la PAOK. Nici Savvidis nu e decis să-l demită

Chiar dacă are contract până în 2027 pe „Toumba”, antrenorul va avea altă vară fierbinte la Salonic.

A supraviețuit conflictului cu patronul Ivan Savvidis în 2025, nu scapă nici acum de tensiuni.

Savvidis l-a îmbrățișat pe Lucescu la începutul sezonului, dar cei doi fii ai săi, ambii parte din conducerea clubului, insistă să schimbe antrenorul. Foto: PAOK X

Totuși, tehnicianul în vârstă de 57 de ani, șapte petrecuți în alb-negru, ar vrea să continue la PAOK, potrivit surselor GOLAZO.ro. Și nici Savvidis nu e convins că ar trebui să-l înlocuiască, deși nu e mulțumit de rezultate.

„Lucescu știe ce înseamnă Super Lig. Ar fi alegerea potrivită”

S-a speculat că Lucescu ar putea semna cu Beșiktaș. Este pe lista clubului din Istanbul, unul dintre cei trei antrenori doriți și de directorul sportiv Onder Ozen, și de președintele Serdal Adali, iar turcii afirmă că venirea lui ar putea ajuta echipa.

🎙️ Saffet İşler: Razvan Lucescu Süper Lig’i tanıyor. Rahmetli babasının Türkiye’de görev yapmış olması nedeniyle, kendisi de Beşiktaş’ta görev almak istiyor.



Razvan Lucescu doğru bir hamle olabilir. Siyah-beyazlı ekibe fayda sağlayabilecek bir teknik adam. pic.twitter.com/e974aZXPeQ — A Spor (@aspor) May 25, 2026

„Lucescu știe ce înseamnă Super Lig. Tatăl său a antrenat în Turcia (n.r. între 2002 și 2004 la Beșiktaș, între 2017 și 2019 la națională), și el dorește să vină la Beșiktaș”, a declarat pentru televiziunea A Spor Saffet Ișler, fost jucător, ex-tehnician la academia de juniori a lui Beșiktaș.

Răzvan Lucescu ar fi alegerea potrivită. Un antrenor care îi poate oferi un plus lui Beșiktaș Saffet Ișler, la ASpor

Reacția lui Beșiktaș: „Nu dați atenție speculațiilor”

Răzvan ar trece de la „vulturi” la „vulturi” și de la alb-negri la alb-negri.

Clauza de reziliere a contractului lui Lucescu la PAOK ar putea fi, până la urmă, o piedică în calea acestei mutări.

Deși presa turcă susținea inițial că Beșiktaș intenționează să achite cele 4 milioane de euro pretinse de PAOK, plata clauzei nu mai e atât de sigură . Gazzetta.gr crede că turcii ar vrea o scădere a acestei sume.

Kulübümüzden Açıklama



Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.



Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla… pic.twitter.com/8PmyiJEVgN — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 25, 2026

Beșiktaș a lansat un comunicat în care le cere fanilor să nu țină cont de speculațiile din ultimele zile.

„Misiunea pentru alegerea noului antrenor este coordonată de directorul sportiv Onder Ozen, președintele Serdal Adali cunoscând toate informațiile”, a anunțat Beșiktaș.

„Nu dați atenție numelor menționate de presa scrisă și electronică sau pe social media”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport