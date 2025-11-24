Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme

Mihai Stoica (60 de ani) a analizat evoluția celor de la FCSB, după disputarea a mai bine de jumătate din meciurile sezonului regulat.

Oficialul campioanei pune lipsa de rezultate și pe seama lipsei de motivație a unora dintre jucători, dar și pe seama programului încărcat.

FCSB a remizat în ultima partidă de campionat, 1-1 cu Petrolul, și a rămas pe locul 10 în Liga 1, la cinci puncte distanță de la play-off.

Mihai Stoica: „Unii jucători cad în cap dacă nu au reușit să plece”

MM consideră că unii dintre jucători nu mai prezintă aceeași dorință de rezultate precum în sezoanele anterioare.

„Un cumul de factori, accidentări… În momentul în care ești flămând, faci orice să te așezi la masă. În momentul în care ai mâncat două feluri, mai e loc pentru desert… sau nu. Mai trebuie să faci puțină mișcare, ca să faci loc. Trebuie să inventezi ceva să creezi din nou senzația de foame a jucătorilor”, a spus oficialul campioanei en-titre.

Managerul general al clubului a precizat că există fotbaliști care sunt mai degrabă cu gândul la un transfer avantajos financiar decât la fotbal.

„Probabil, de fapt sigur, nici noi nu am fost în stare să-i supermotivăm, să-i supramotivăm. Unii au fost ok, alții au părut că regretă faptul că nu au plecat.

Există și jucători ca Olaru, care nu-și doresc neapărat să plece, tot timpul se prezintă cu aceeași atitudine la meciurile echipei la care sunt. Pentru că așa sunt construiți.

Există și altfel de jucători – cărora nu vreau să le dau numele – care, parcă, dacă după două sezoane aproape perfecte nu s-au transferat să joace pe alți bani, în alte campionate, cad puțin în cap, nu mai reușesc să se motiveze.

Și joacă mult sub cota lor și mult sub ce au jucat în campionatele în care echipa a funcționat foarte bine. Se vede foarte clar”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Suntem echipa de pe locul 4 în Europa la număr de meciuri în 2025”

Mai departe, Stoica acuză și programul încărcat și lipsa infrastructurii necesare în România, pentru ca o echipă să poată face față unui număr atât de mare de meciuri și antrenamente.

„Mai bine nu se întrerupea deloc (n.r. - sezonul în iarnă). Suntem echipa de pe locul 4 în Europa la număr de meciuri în 2025.

Noi nu avem condiții de locul 4 în Europa! Pentru că noi plecăm cu autocarul la Craiova, la Constanța, la Galați, la Csikszereda. Noi suntem la nivelul la care sunt alții. Nici măcar nu avem autostrăzi în toată țara! Dar suntem locul 4”, a mai spus Stoica.

În plus, președintele CA de la FCSB a identificat și meciul care a afectat cel mai tare echipa.

Cred că meciul care ne-a pricinuit cele mai mari daune a fost cel cu Farul. Conduceam 1-0 din minutul 2. Găman a inventat un penalty. De la VAR nu i s-a spus să vină să vadă că acolo a fost simularea lui Tănasă și n-a fost faultul lui Ngezana. După aia, a urmat eliminarea lui Târnovanu, pentru că Găman era foarte sensibil. În loc să ajungem la o victorie de primul loc, de acolo am început să patinăm. Dar văd că nu ne oprim. Mihai Stoica, despre momentul decăderii echipei

