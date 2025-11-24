Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul  FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat

Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre situația din clasament a echipei sale, în comparație cu contracandidatele la titlu.

În același timp, noul director sportiv, Florin Cernat, este convins că FCSB va arăta altfel în a doua parte a sezonului.

FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă, nici pe plan intern, nici pe plan european, însă jucătorii și oficialii speră că, de la etapă la etapă, lucrurile se vor așeza.

Darius Olaru: „Oamenii le văd favorite pe Craiova și Rapid pentru că au fost în play-off anul trecut”

Căpitanul de la FCSB rămâne cu speranța că echipa se va redresa în timp util pentru a se putea lupta la titlu.

„Craiova și Rapid au mult mai multe puncte decât noi și sunt cam singurele echipe de acolo de sus care au fost în play-off anul trecut. Și Dinamo. Cred că din cauza asta le văd oamenii favorite.

Mi-aș dori să nu fie așa și să ne revenim noi și să câștigăm din nou campionatul”, a spus Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Florin Cernat: „O să avem o altă față”

Cu ceva mai puține emoții, Florin Cernat, recent instalat ca director sportiv la FCSB, e încrezător că jucătorii se vor regăsi în scurt timp.

„Mai sunt meciuri, dar nu pot să zic că am emoții. Dar știi cum e, în fotbal se pot întâmpla foarte multe. De asta e și așa de frumos sportul ăsta.

Eu cred că în viitorul apropiat o să avem altă față și am încredere în toți băieții, pentru că e un lot foarte bun, foarte echilibrat”, a spus Florin Cernat.

Următorul meci al campioanei are loc joi, de la 22:00, cu Steaua Roșie Belgrad, în Europa League.

