Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre strategia meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.

Partida din Europa League cu echipa elvețiană va avea loc joi, de la ora 19:45, în timp ce duelul din Liga 1 cu echipa lui Rădoi va fi duminică, de la 20:30.

Ambele meciuri vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Patronul echipei campioane susține că toți titularii obișnuiți de la FCSB vor evolua cel puțin o repriză cu Young Boys înainte de derby-ul cu U Craiova.

FCSB - Young Boys. Gigi Becali a dezvăluit strategia campioanei

„La mijloc avem doi închizători, ești obligat să joci cu ei. Pe Alibec de ce l-am luat? Nu e varianta a doua, a fost luat ca să jucăm cu o echipă în Europa și una în campionat. Are experiență, nu poți să spui că sacrifici cu privire la atacant.

După aia stânga-dreapta: David Miculescu și Cisotti. Și rămâne numai numărul 10, care e posibil să fie George Popescu, cred, că ai nevoie de Olaru în meciul cu Craiova. O să joace și el o repriză, dar cred că George Popescu va juca. Și Politic, Thiam mai sunt soluții.

Nu poți să spui că sacrific vreunul, vreau să câștig meciul. Vor intra și Tănase, Thiam, Bîrligea, Olaru, toți patru. Stai sa ajung eu în play-off și o să vedeți voi! Iar mândria la timonă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la FCSB cu Young Boys:

Târnovanu - Radunovic, Ngezana, Mihai Popescu, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Tavi Popescu, Cisotti - Alibec

FCSB - U Craiova. Gigi Becali a prins gustul victoriei: „Dacă bat și Craiova, vai, vai”

Gigi Becali a vorbit și despre partida de duminică cu echipa antrenată de Mirel Rădoi. Patronul FCSB spune că va miza și pe tânărul Alexandru Stoian (17 ani) în confruntarea cu U Craiova.

„Vor juca David Miculescu și Cisotti. Joi numai o repriză, atât! Pot să fie cei mai buni de pe teren. Iese Cisotti, intră Thiam.

În meciurile tari Cisotti și Miculescu sunt primele variante. Și under o să fie Stoian. O să vedem ce combinații o să facem. Joacă număr 10 Stoian. Poate ne gândim și joacă Olaru tot meciul în meciul de joi, nu știm sigur.

Am nevoie de luptători, Olaru văd că e mai bun pe zi ce trece. Dacă revine, nu îi mai stă nimeni în față. Dacă bat și Craiova, vai, vai, vai! Să nu mă sunați că ies scântei! Așa s-a ajuns”, a mai spus Gigi Becali.

În acest moment, FCSB se află pe locul 11 în Liga 1, cu 10 puncte acumulate după 11 etape.

FCSB a reușit să lege a doua victorie consecutivă după o perioadă fără rezultate excelente. Roș-albaștrii au câștigat duminică meciul cu Oțelul, scor 1-0, în cadrul etapei 11 din Liga 1.

Joia trecută, campioana României a învins cu același scor Go Ahead Eagles, în cadrul primei runde din grupa principală a Europa League.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

