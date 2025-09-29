FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League

- FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.
- Meciul se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
La fel ca în sezonul precedent, FCSB a pus la vânzare pachete de bilete pentru cele patru meciuri de pe teren propriu din faza principală, depășind deja 10.000 de bucăți vândute. Sâmbătă, campioana a scos spre vânzare și bilete separate pentru duelul cu formația elvețiană.
FCSB - Young Boys. Peste 18.000 de bilete vândute de campioana României
După cifra atinsă la numărul de pachete, FCSB a vândut peste 8.000 de bilete individuale, cu trei zile înainte de meciul din etapa a doua a Europa League, informează Fanatik.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
- TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI
- TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI
- TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI
- VIP 3 - 200 LEI
- VIP 2 - 300 LEI
- VIP 1 - 500 LEI
- PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI
- PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI
FCSB driblează pedeapsa! Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA
FCSB are de ispășit o pedeapsă primită de la UEFA după meciul cu Aberdeen. Forul european a închis sectoarele 101-108, adică tot inelul 1 al Peluzei 2, zona în care stau ultrașii de la Peluza Nord, pentru meciul cu Young Boys.
Campioana a găsit însă o metodă prin care să anuleze practic pedeapsa dictată de UEFA. Galeria se va muta la Peluza 1, iar cei aproximativ 2.400 de fani elvețieni așteptați la București, vor plasați la Peluza 2, inelul 3, deasupra sectoarelor închise.
Astfel, FCSB va beneficia în continuare de aportul maxim al ultrașilor, care vor putea umple o peluză întreagă. La meci sunt așteptați în jur de 40.000 de suporteri, adică aproape de capacitatea Arenei Naționale fără Peluza 1.
FCSB a început cu dreptul faza principală a competiției, după ce s-a impus scor 1-0 în deplasarea de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.
Galerie foto (15 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)