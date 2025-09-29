FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League

FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.

Meciul se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La fel ca în sezonul precedent, FCSB a pus la vânzare pachete de bilete pentru cele patru meciuri de pe teren propriu din faza principală, depășind deja 10.000 de bucăți vândute. Sâmbătă, campioana a scos spre vânzare și bilete separate pentru duelul cu formația elvețiană.

FCSB - Young Boys. Peste 18.000 de bilete vândute de campioana României

După cifra atinsă la numărul de pachete, FCSB a vândut peste 8.000 de bilete individuale, cu trei zile înainte de meciul din etapa a doua a Europa League, informează Fanatik.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI

FCSB driblează pedeapsa! Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA

FCSB are de ispășit o pedeapsă primită de la UEFA după meciul cu Aberdeen. Forul european a închis sectoarele 101-108, adică tot inelul 1 al Peluzei 2, zona în care stau ultrașii de la Peluza Nord, pentru meciul cu Young Boys.

Campioana a găsit însă o metodă prin care să anuleze practic pedeapsa dictată de UEFA. Galeria se va muta la Peluza 1, iar cei aproximativ 2.400 de fani elvețieni așteptați la București, vor plasați la Peluza 2, inelul 3, deasupra sectoarelor închise.

Astfel, FCSB va beneficia în continuare de aportul maxim al ultrașilor, care vor putea umple o peluză întreagă. La meci sunt așteptați în jur de 40.000 de suporteri, adică aproape de capacitatea Arenei Naționale fără Peluza 1.

FCSB a început cu dreptul faza principală a competiției, după ce s-a impus scor 1-0 în deplasarea de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

