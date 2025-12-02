I-au eliminat degeaba! Deciziile arbitrilor împotriva lui Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost greșite

Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost victime în ultima etapă a campionatului Greciei.

Șeful Comisiei de Arbitri a spus că deciziile „centralilor” au fost eronate în ambele cazuri.

Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost afectați de erorile de arbitraj în etapa jucată în weekend în prima ligă elenă.

Marin, al doilea „galben”. Jucătorul lui Lucescu, eliminat direct

Mijlocașul lui AEK Atena nu a terminat pe teren derbyul câștigat în deplasare cu Panathinaikos (3-2).

Intrat imediat după pauză, a primit un cartonaș galben rapid (50) și, aproape de final (85), după 35 de minute, a văzut al doilea avertisment, fiind trimis la vestiare, eliminat.

Arbitrul a crezut că Marin l-a călcat pe picior pe jucătorul lui AEK Foto: Captură TV

Antrenorul lui PAOK Salonic a rămas cu zece jucători la 3-2 cu Levadiakos, Meite fiind eliminat în minutul 77 („roșu” direct), când scorul era 2-2.

Protestele lui Marin și Lucescu n-au schimbat deciziile

Marin a protestat pe teren, a spus că nu l-a călcat pe Djuricic, dar „centralul” german Robert Schroder nu l-a ascultat și nici VAR-ul nu a încercat să-i schimbe decizia.

Marin a pus piciorul lângă cel al lui Djuricic. Și contactul nu era de al doilea „galben”, a conchis șeful arbitrilor Foto: Captură TV

La fel, Lucescu a cerut explicații la sfârșitul partidei, contestând hotărârea lui Anastasios Sidiropoulos, mai ales că asistentul video îl avertizase pe acesta că Meite nu trebuia eliminat.

Talpa lui Meite pe tendonul adversarului nu a avut intensitatea cerută la eliminare directă Foto: Captură TV

A revăzut faza, fără să modifice nimic. „Închizătorul” lui Lucescu, la cabine!

Concluzia șefului arbitrilor: de ce nu meritau dați afară Marin și mijlocașul lui Lucescu

Directorul Comisiei de Arbitri, francezul Stephane Lannoy, a ieșit public după ce a analizat deciziile arbitrilor.

În cazurile Marin și Meite, concluzia lui Lannoy a fost că ambii „centrali” au greșit.

Arbitrul i-a acordat incorect al doilea cartonaș galben jucătorului cu numărul 18 de la AEK (n.r. Marin), considerând că acesta a călcat pe piciorul adversarului. Acțiunea a fost incorectă, nu riscantă. Nu ne așteptam la al doilea cartonaș Stephane Lannoy, directorul Comisiei de Arbitri

În cazul Meite, același Lannoy a conchis: „Atacul din spate, pe tendonul ahilean al rivalului, trebuia sancționat cu cartonaș galben. Nu avea intensitatea cerută pentru roșu.

VAR a intervenit corect, i-a sugerat arbitrului să verifice faza. Însă acesta, în mod incorect, nu a respectat ce i-a transmis asistentul video”.

Cum a explicat directorul Comisiei de Arbitri

