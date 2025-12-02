„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său

Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul celor de la Real Oviedo, ar dori să se întoarcă în această iarnă la Atletico Madrid.

De când a semnat cu Real Oviedo, Horațiu Moldovan a jucat un singur meci, în Cupa Spaniei, împotriva celor de la Ourense, scor 2-4 după prelungiri.

Horațiu Moldovan ar urma să revină la Atletico Madrid

Deși înțelegerea sa cu Real Oviedo se va încheia în vara anului viitor, Horațiu Moldovan și-ar dori să revină la Atletico Madrid în această iarnă, pentru a-și căuta un club la care să prindă mai multe minute.

Conform gsp.ro, Horațiu Moldovan i-ar fi spus agentului său că dorește să plece neapărat de la Oviedo în această iarnă, dorința sa fiind aceea de a ajunge la un club care i-ar permite să joace constant.

„Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă și să-mi găsesc rapid o echipă unde să joc. M-am apucat să-mi fac bagajele”, i-ar fi transmis Horațiu Moldovan agentului său.

2,2 milioane de euro este cota lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

Atletico l-a transferat pe Horațiu Moldovan, în ianuarie 2024, de la Rapid pentru 800.000 de euro. Românul nu a jucat nicio partidă pentru echipa madrilenă, el fiind împrumutat opt luni mai târziu la Sassuolo, în Italia, acolo unde a evoluat în 27 de partide, în sezonul trecut.

De-a lungul carierei sale, Horațiu Moldovan a mai evoluat la formații precum: CFR Cluj, Hermannstadt, Viitorul Târgu Jiu, Ripensia Timișoara, Sepsi OSK, UTA Arad și Rapid.

În perioada petrecută pe Giulești, Moldovan a jucat cele mai multe meciuri, 113, fiind transferat de Atletico Madrid ca urmare a evoluțiilor bune din campionatul României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport