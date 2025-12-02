„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său
Horațiu Moldovan FOTO: IMAGO
„E mai bine pentru viitorul meu" Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 16:31
  • Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul celor de la Real Oviedo, ar dori să se întoarcă în această iarnă la Atletico Madrid.

De când a semnat cu Real Oviedo, Horațiu Moldovan a jucat un singur meci, în Cupa Spaniei, împotriva celor de la Ourense, scor 2-4 după prelungiri.

Horațiu Moldovan ar urma să revină la Atletico Madrid

Deși înțelegerea sa cu Real Oviedo se va încheia în vara anului viitor, Horațiu Moldovan și-ar dori să revină la Atletico Madrid în această iarnă, pentru a-și căuta un club la care să prindă mai multe minute.

Conform gsp.ro, Horațiu Moldovan i-ar fi spus agentului său că dorește să plece neapărat de la Oviedo în această iarnă, dorința sa fiind aceea de a ajunge la un club care i-ar permite să joace constant.

„Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă și să-mi găsesc rapid o echipă unde să joc. M-am apucat să-mi fac bagajele”, i-ar fi transmis Horațiu Moldovan agentului său.

2,2 milioane de euro
este cota lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

Atletico l-a transferat pe Horațiu Moldovan, în ianuarie 2024, de la Rapid pentru 800.000 de euro. Românul nu a jucat nicio partidă pentru echipa madrilenă, el fiind împrumutat opt luni mai târziu la Sassuolo, în Italia, acolo unde a evoluat în 27 de partide, în sezonul trecut.

De-a lungul carierei sale, Horațiu Moldovan a mai evoluat la formații precum: CFR Cluj, Hermannstadt, Viitorul Târgu Jiu, Ripensia Timișoara, Sepsi OSK, UTA Arad și Rapid.

În perioada petrecută pe Giulești, Moldovan a jucat cele mai multe meciuri, 113, fiind transferat de Atletico Madrid ca urmare a evoluțiilor bune din campionatul României.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share