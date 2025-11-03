„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  

Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a oferit asigurări că atmosfera din club este una bună.

„Câinii roșii” beneficiază de susținerea investitorilor.

Fostul internațional român este mulțumit de colaborarea cu Zeljko Kopic (48 de ani).

Dinamo a întors scorul în derby-ul cu CFR, 2-1, de pe Arena Națională, grație golurilor marcate de Mamoudou Karamoko (min. 90) și Alberto Soro (min. 90+2).

Florentin Petre a făcut dezvăluiri din interiorul clubului: „Oamenii merită, la cât investesc”

Fosta extremă a „câinilor” a oferit asigurări că atmosfera din interiorul clubului este una pozitivă și Dinamo are parte de susținerea acționarilor.

„ Cred că toți oamenii erau fericiți după meci, maseurul, Andrei [Nicolescu], domnii de la Renovatio (n.r. acționarii majoritari ai roș-albilor), au venit cu toții, fericire mare în vestiarul nostru.

M-am bucurat extraordinar de mult. Oamenii merită la cât investesc. Discret, au intrat la noi în vestiar și am fost fericiți cu toții”, a declarat Florentin Petre pentru fanatik.ro, potrivit dinamo1948.club.

Florentin Petre: „Facem o echipă extraordinar de bună”

Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la Dinamo, l-a lăudat pe Zeljko Kopic pentru implicarea în cadrul clubului, dar și pentru calitățile de antrenor.

„Tot timpul vorbește cu jucătorii. Zeljko este foarte, foarte bine pregătit, din toate punctele de vedere. Tot timpul are cuvintele foarte bine pregătite”, a spus antrenorul secund al „câinilor” pentru sursa citată.

Românul a închegat o colaborare bună cu antrenorul croat și dorește să o continue pe termen lung:

„E bine că facem o echipă extraordinar de bună din toate punctele de vedere. Dacă aș vedea Dinamo fără Kopic, aș pleca și eu. Chiar e bine cum suntem acum”.

Dinamo este considerată a patra favorită la titlu

La sfârșitul turului sezonului regulat, Dinamo se află pe locul 4, cu 27 de puncte acumulate. Elevii lui Zeljko Kopic țintesc întâi accederea în play-off-ul Ligii 1 și apoi cel puțin un loc de cupă europeană.

Era important să învingem în acest meci cu CFR, să urcăm. Vrem să fim în play-off, era importantă victoria. Acesta e obiectivul Mamoudou Karamoko, atacant Dinamo, după victoria cu CFR Cluj 2-1

Totuși, „câinii roșii” sunt luați în calcul de către bookmakeri în lupta pentru titlul de campioană.

Numai 3 echipe sunt mai bine cotate de Superbet decât Dinamo:

Rapid 2,60

Craiova 3,25

FCSB 4,20

Dinamo 7,50

„Câinii roșii” vor începe returul sâmbătă, 8 noiembrie, pe Arena Națională, împotriva celor de la Csikszereda.

VIDEO. Golul lui Alberto Soro, care a declanșat nebunia în Dinamo - CFR Cluj 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport