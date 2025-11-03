Farul - Csikszereda. Al doilea gol al constănțenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar decizia a adus nedumerire în rândul celor prezenți pe stadion.

Reușita nu a fost validată din cauza unei poziții în afara jocului, cu 20 de secunde înaintea reușitei.

Farul și Csikszereda se duelează la Constanța, în penultimul meci al turului din sezonul regulat al Ligii 1.

Farul - Csikszereda. Gol anulat pe motiv de ofsaid

În mintul 21 al partidei de la Constanța, la scorul de 1-0 pentru Farul, Radaslavescu dubla avantajul echipei sale.

Sîrbu a șutat la poartă din interiorul careului, Pap a intervenit, a respins în lateral, iar mingea a ajuns la Radaslavescu, cel care trimis în poartă, ajutat de transversală.

Însă, arbitrul Iulian Călin le-a cerut jucătorilor să aștepte validarea din camera VAR.

După 5 minute de așteptare, reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă cel care se afla în afara jocului nu era nici Radaslavescu, nici Sîrbu.

Decizia a venit după un ofsaid cu 20 de secunde înainte, în construcția fazei, la o centrare a lui Ramalho către Ganea.

