Răzvan Oaidă, în regres Cu cine se antrenează fostul mijlocaș de la Rapid și FCSB + De ce nu a jucat deloc în acest sezon
Răzvan Oaidă, în regres Cu cine se antrenează fostul mijlocaș de la Rapid și FCSB + De ce nu a jucat deloc în acest sezon

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 20:26
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 20:42
  • Răzvan Oaidă (28 de ani), fostul mijlocaș de la Rapid și FCSB, ar putea semna cu UTA Arad în vara acestui an.

În litigiu la TAS cu U Cluj, după ce a denunțat contractul cu „șepcile roșii”, Oaidă se află în afara lotului grupării clujene, dar nici nu poate semna cu o altă formație până când nu se va da o decizie în acest caz.

Inițial, mijlocașul apelase la Comisiile FRF, însă acestea i-au dat câștig de cauză lui U Cluj, motiv pentru care Oaidă a decis să acționeze la TAS. O hotărâre în acest caz ar urma să fie pronunțată la finalul lunii martie.

Răzvan Oaidă se antrenează la Arad

Scos din lotul lui U Cluj, Răzvan Oaidă se pregătește separat la Arad alături de Francisc Tisza, vechiul său antrenor de la Atletico Arad, clubul la care și-a început cariera, conform sportarad.ro.

Aceeași sursă menționează că în vară, atunci când va rămâne liber de contract, Oaidă ar urma să semneze cu UTA Arad.

Ajuns în septembrie 2024 la U Cluj, Oaidă a bifat doar șapte apariții în tricoul „studenților”, ultimul său meci jucat datând de pe 24 mai 2025, atunci când a evoluat 10 minute împotriva Rapidului.

200.000 de euro
este cota lui Răzvan Oaidă, conform Transfermarkt

Răzvan Oaidă ar fi putut ajunge la Sepsi

În iarnă s-a zvonit că mijlocașul ar fi semnat cu Sepsi OSK, grupare aflată în lupta pentru promovarea în prima ligă. Attila Hadnagy, directorul sportiv al grupării covăsnene, a vorbit despre acest subiect.

„E adevărat, Oaidă este un jucător interesant, dar el, momentan, este în litigiu cu U Cluj și, până nu rezolvă, nu avem despre ce să vorbim.

El este pe lista noastră, dar, momentan, am zis că vom vorbi după ce termină.

Da, este cum am zis, noi am vorbit cu jucătorul, zilele astea va veni hotărârea, iar ulterior putem să negociem cu el”, declara Hadnagy la acea vreme, conform digisport.ro.

