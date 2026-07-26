Precizări privind noul sistem VAR  FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova

Echipa de implementare VAR în România a oferit mai multe precizări privind procesul de testare, optimizare și funcționare a noului sistem VAR din fotbalul românesc.

Totul vine după o fază controversată de la derby-ul Dinamo - U Craiova (5-1), atunci când golul lui Alex Pop a fost anulat în mod eronat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Prin intermediul unui comunicat transmis de FRF, s-a evidențiat faptul că întregul proces de implementare VAR în România este tratat cu transparență.

Acesta are ca scop creșterea corectitudinii în ceea ce privește deciziile luate de arbitri în timpul meciurilor.

Precizările echipei de implementare VAR privind funcționalitatea noului sistem

În mesajul transmis de FRF se explică faptul că sistemul se află într-o etapă de testare continuă, un aspect pe care toți fanii fotbalului trebuie să îl înțeleagă, pentru a fi luate deciziile optime pe teren.

Sâmbătă, în derby-ul dintre Dinamo și U Craiova, scor 5-1, asistentul Ferencz Tunyogi a anulat în mod eronat golul lui Alex Pop, din minutul 59.

A urmat o analiză VAR lungă din partea lui Marcel Bârsan, după care centralul Istvan Kovacs a fost chemat la monitor. A stat și el multă vreme în fața reluărilor, după care a schimbat decizia asistentului și a indicat gol: 3-1.

„Pentru a înțelege mai bine utilitatea intervențiilor video, Comisia Centrală a Arbitrilor reamintește situații concrete din campionat, cum a fost cazul din partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

În meciul respectiv, disputat sâmbătă seară, utilizarea revizuirii la marginea terenului (OFR – On-Field Review) a fost absolut necesară, imaginile demonstrând fără echivoc un gol valabil, fără nicio infracțiune de ofsaid, corectând astfel o decizie inițială eronată luată în teren” , a mai transmis FRF, legat de faza controversată de sâmbătă, pe site-ul oficial.

FOTO Captură Prima Sport 1

Precizări privind durata luării deciziilor în camera VAR

Astfel, în urma verificării îndelungate la VAR după reușita lui Alex Pop, echipa de implementare VAR în România a venit cu precizări legate de acest subiect.

„Unul dintre aspectele cel mai des dezbătute îl reprezintă durata luării deciziilor în camera VAR. Este important ca publicul să înțeleagă că întârzierile apărute în anumite momente sunt cauzate de procesul de calibrare sau de verificări amănunțite atunci când apar eșecuri de calibrare.

Filosofia CCA este clară: o decizie precisă este preferabilă uneia luate în grabă, dar potențial eronate. Acuratețea rămâne prioritatea absolută!

Pentru a preveni orice blocaj tehnic, prezența arbitrilor de rezervă la stadion este de o importanță critică.

Aceștia sunt pregătiți permanent să preia operarea VOR (Video Operation Room) dintr-o unitate mobilă specializată (VAR VAN) în situațiile excepționale în care HUB-ul central VAR întâmpină dificultăți de funcționare”, se mai regăsește în comunicatul transmis de FRF.

Buna funcționare a sistemului VAR depinde în mod direct de resursa umană și de infrastructură. Astfel, trebuie să se acorde mai multe atenție următoarelor aspecte:

„Este nevoie de timp suplimentar dedicat antrenamentului continuu al operatorilor, pentru a asigura o operare impecabilă și o aprofundare corectă a procedurilor.

Se lucrează activ la soluționarea provocărilor tehnice, în special la optimizarea conectivității la internet, element vital pentru transmiterea în timp real a datelor.

Introducerea rolului de supervizori VAR este esențială; aceștia monitorizează activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video (VMO), documentând prin note și rapoarte detaliate orice aspect tehnic sau operațional care necesită îmbunătățiri”, informează FRF.

FRF a mai transmis și că echipa de implementare VAR depune toate eforturile pentru ca noul sistem să poată fi folosit la capacitate maximă cât mai curând.

Fază ciudată la Dinamo - U Craiova

Scorul era strâns, 2-1, iar oaspeții erau în 10. Dinamo a marcat prin Alexandru Pop, din pasa lui Armstrong. Reușita a fost anulată după ce asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat fanionul.

A urmat o analiză VAR lungă din partea lui Marcel Bârsan, după care centralul Istvan Kovacs a fost chemat la monitor. A stat și el multă vreme în fața reluărilor, după care a schimbat decizia asistentului și a indicat gol: 3-1.

Totuși, de ce o poziție de ofsaid a avut nevoie ca arbitrul de centru să meargă la monitor și nu a fost decisă de analiza softului, care trage liniile?

GOLAZO.ro are explicația pentru ceea ce s-a întâmplat: liniile nu au putut fi trase fiindcă n-a funcționat calibrarea terenului, deci o concluzie bazată exclusiv pe tehnologie nu a putut fi obținută.

Arbitrul VAR principal, Marcel Bârsan, a considerat că Pop nu era în ofsaid în momentul pasei, însă nu e o fază la limită, motiv pentru care nu era vorba despre o decizie factuală.

Astfel că a decis să-l cheme pe Kovacs la monitor, pentru a vedea reluările cu stop-cadru și pentru a lua el o hotărâre finală.

FOTO Captură Prima Sport 1

Istvan a fost de aceeași părere cu Bârsan, anume: asistentul nu trebuia să ridice fanionul, Pop nu era în afara jocului.

Merită menționat și că, în momentul în care Istvan Kovacs a venit la monitorul VAR, i s-a prezentat inclusiv o reluare dintr-un unghi care nu a apărut pe transmisiunea TV: una filmată cu camera din colțul de sus al stadionului, dinspre poarta la care se marcare golul din minutul 59!

FOTO Captură video Prima Sport 1

Protocolul VAR permite inclusiv genul acesta de intervenții.

Când reluările arată că asistentul s-a înșelat, dacă nu pot fi trase liniile cu ajutorul softului, atunci sunt două variante: fie se ia decizia direct de către arbitrul VAR și doar e comunicată centralului, fiindcă e ceva factual, fie dacă e ceva la limită, e chemat arbitrul de centru să decidă, fiind o fază interpretabilă, fix situația de la Dinamo - Craiova, din minutul 59!

Există și a treia variantă, în care dacă nu merg trase liniile, dar decizia asistentului din teren nu pare 100% cea bună, dar nu poți spune nici dacă e sau nu ofsaid după vizionarea reluărilor, atunci se lasă activă decizia din teren.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - U Craiova 5-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport