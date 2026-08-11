Încă o mutare pentru Pancu? Rapid negociază pentru încă un jucător de la Genoa: „Vom vedea dacă se va concretiza”

- Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv în Consiliul de Administrație al celor de la Genoa, a confirmat că există discuții pentru ca încă un jucător al formației din Serie A să ajungă la Rapid.
Giuleștenii încearcă să profite în continuare de relația dintre cele două cluburi, ambele controlate de Dan Șucu.
Rapid negociază pentru încă un jucător de la Genoa: „Vom vedea dacă se va concretiza”
Victor Angelescu anunțase anterior că Rapid mai așteaptă un mijlocaș de la Genoa, iar Raț a confirmat că există negocieri și pentru alte mutări.
„Mai sunt lucruri care trebuie puse la punct. Vom vedea cum vom începe campionatul. Mercato este încă deschis, vom vedea. Îmi e greu să spun, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, dar până la finalul perioadei de transferuri, încercăm să fim în regulă.
Obiectivul rămâne același, să încercăm să terminăm pe un loc cât mai bun. Dacă se poate, pe un loc mai bun decât anul trecut, cam acesta este obiectivul nostru.
În ceea ce privește mercato, vom vedea cum se va termina. Avem discuții și într-o parte și în alta. La Rapid au ajuns deja doi jucători de la Genoa. Vom vedea dacă va mai ajunge și altcineva.
Debenedetti a plecat în altă parte, s-a dus la Cesena. Mai există discuții și pentru alți jucători, dar nu este un fapt. În principiu, despre asta vorbim, vom vedea dacă se va concretiza”, a spus Raț, conform sport.ro.
În această vară, Rapid i-a adus deja de la Genoa pe mijlocașul Chec Bebel Doumbia și pe fundașul lateral Wedtoin Latif Ouedraogo
Mijlocașii de la Genoa, în acest moment
- Amorim (21 de ani) - mijlocaș central - 8 milioane de euro
- Djibril Sow (29 de ani) - mijlocaș central - 7,5 milioane de euro
- Mikael Egill Ellertsson (24 de ani) - mijlocaș central - 6 milioane de euro
- Franz-Ethan Meichtry (21 de ani) - mijlocaș central - 5 milioane de euro
- Samuel Waife (18 ani) - mijlocaș central - 2,5 milioane de euro
- Tommaso Baldanzi (23 de ani) - mijlocaș ofensiv - 8,5 milioane de euro
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