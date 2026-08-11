Încă o mutare pentru Pancu? Rapid negociază pentru încă un jucător de la Genoa: „Vom vedea dacă se va concretiza” +55 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Încă o mutare pentru Pancu? Rapid negociază pentru încă un jucător de la Genoa: „Vom vedea dacă se va concretiza”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 19:37
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 20:52
  • Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv în Consiliul de Administrație al celor de la Genoa, a confirmat că există discuții pentru ca încă un jucător al formației din Serie A să ajungă la Rapid.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Giuleștenii încearcă să profite în continuare de relația dintre cele două cluburi, ambele controlate de Dan Șucu.

Se retrage  Messi din fotbal? Informații contradictorii după moartea tatălui său » Ce se știe în acest moment, oficial
Citește și
Se retrage Messi din fotbal? Informații contradictorii după moartea tatălui său » Ce se știe în acest moment, oficial
Citește mai mult
Se retrage  Messi din fotbal? Informații contradictorii după moartea tatălui său » Ce se știe în acest moment, oficial

Rapid negociază pentru încă un jucător de la Genoa: „Vom vedea dacă se va concretiza”

Victor Angelescu anunțase anterior că Rapid mai așteaptă un mijlocaș de la Genoa, iar Raț a confirmat că există negocieri și pentru alte mutări.

„Mai sunt lucruri care trebuie puse la punct. Vom vedea cum vom începe campionatul. Mercato este încă deschis, vom vedea. Îmi e greu să spun, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, dar până la finalul perioadei de transferuri, încercăm să fim în regulă.

Obiectivul rămâne același, să încercăm să terminăm pe un loc cât mai bun. Dacă se poate, pe un loc mai bun decât anul trecut, cam acesta este obiectivul nostru.

În ceea ce privește mercato, vom vedea cum se va termina. Avem discuții și într-o parte și în alta. La Rapid au ajuns deja doi jucători de la Genoa. Vom vedea dacă va mai ajunge și altcineva.

Debenedetti a plecat în altă parte, s-a dus la Cesena. Mai există discuții și pentru alți jucători, dar nu este un fapt. În principiu, despre asta vorbim, vom vedea dacă se va concretiza”, a spus Raț, conform sport.ro.

27 de milioane de euro
valorează lotul Rapidului, potrivit Transfermarkt. Genoa este cotată la 179 de milioane de euro, de aproximativ 7 ori mai mult

În această vară, Rapid i-a adus deja de la Genoa pe mijlocașul Chec Bebel Doumbia și pe fundașul lateral Wedtoin Latif Ouedraogo

Mijlocașii de la Genoa, în acest moment

  • Amorim (21 de ani) - mijlocaș central - 8 milioane de euro
  • Djibril Sow (29 de ani) - mijlocaș central - 7,5 milioane de euro
  • Mikael Egill Ellertsson (24 de ani) - mijlocaș central - 6 milioane de euro
  • Franz-Ethan Meichtry (21 de ani) - mijlocaș central - 5 milioane de euro
  • Samuel Waife (18 ani) - mijlocaș central - 2,5 milioane de euro
  • Tommaso Baldanzi (23 de ani) - mijlocaș ofensiv - 8,5 milioane de euro

FOTO. Rapid - CFR 3-1, în etapa #3 din Liga 1 (2026-2027)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+55 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”
Campionate
18:47
Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”
Citește mai mult
Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Superliga
18:13
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Citește mai mult
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
razvan rat genoa transfer rapid
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share