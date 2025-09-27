Radu Drăgușin, 23 de ani, a fost trecut de selecționer pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria, pe 9-12 octombrie.

GOLAZO.ro a aflat cum ar reacționa Thomas Frank, tehnicianul lui Tottenham, dacă Mircea Lucescu ar decide să-l păstreze în lotul definitiv al „tricolorilor” înainte să joace din nou la echipa de club.

Radu Drăgușin nu a mai jucat la Tottenham din 30 ianuarie, de la confruntarea cu Elfsborg, în Europa League.

Atunci a suferit accidentarea gravă la genunchiul drept, ruptura ligamentului încrucișat din cauza căreia nu joacă nici astăzi.

La națională, ultima apariție a fost pe 18 noiembrie 2024, la 4-1 cu Cipru pe Arena Națională, în Liga Națiunilor C.

Antrenorul lui Tottenham nu ar fi deranjat dacă Drăgușin ar reintra în circuitul naționalei

Stoperul în vârstă de 23 de ani a reluat în această lună pregătirea alături de echipă, dar tehnicianul Thomas Frank ezită încă să-l folosească.

Danezul vrea să-l vadă mai mult la antrenamente înainte să-l relanseze pe teren, în meciuri oficiale.

A fost surprins antrenorul scandinav că Drăgușin a fost trecut de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria, pe 9-12 octombrie?

Sursele GOLAZO.ro susțin că, dacă Il Luce decide să-l păstreze pe jucător și în lotul definitiv, Frank nu ar fi deranjat deloc ca fundașul central să reintre în circuitul primei reprezentative.

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham din acest sezon Foto: Imago

Colegul lui Radu, Dejan Kulusevski, și el accidentat grav la genunchi, urmând joace din nou la sfârșitul lui 2025 sau începutul lui 2026, a fost în lotul naționalei Suediei în septembrie pentru partidele cu Slovenia și Kosovo. Nu a jucat, a fost doar pentru a regăsi atmosfera.

Când și cât ar fi de acord Frank ca Drăgușin să joace la națională

Antrenorul lui Tottenham nu s-ar supăra nici dacă selecționerul l-ar folosi luna viitoare.

Dar cu o condiție. Să joace puțin, pe final, și numai într-unul din cele două meciuri. Iar acela să fie amicalul cu Moldova.

Mircea Lucescu are 8 victorii, un egal și 3 eșecuri la națională în doilea mandat Foto: Imago

Frank consideră că partida contra Austriei, decisivă pentru calificarea la Mondial, ar fi prea mult ca ritm, ca intensitate, în cazul lui Drăgușin.

Până atunci, Spurs mai au trei partide:

27 septembrie: Wolverhampton (a), Premier League.

30 septembrie: Bodo/Glimt (d), Champions League.

4 octombrie: Leeds (d), Premier League.

E greu de crezut totuși că stoperul va fi inclus în lotul londonezilor în perioada imediat următoare.

