Real Madrid le-a solicitat celor de la UEFA să anuleze mai multe trofee cucerite de rivala Barcelona în urma scandalului „Negreira”.

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„Cazul Negreira” a fost declanșat pe 15 februarie 2023. Atunci s-a aflat că Barcelona i-a plătit 8,4 milioane de euro lui Jose Maria Enriquez Negreira timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care acesta era vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania (CTA).

În toată acea perioadă, catalanii au câștigat 22 trofee în Spania: 9 titluri, 6 Cupe și 7 Supercupe.

Real Madrid cere UEFA anularea mai multor titluri ale Barcelonei

Florentino Perez, președintele celor de la Real Madrid, a readus în prim plan cazul „Negreira” într-o conferință de presă susținută luna trecută.

„Cum aș putea să uit cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului? Cum putem uita, când noi pregătim un dosar de 500 de pagini pe care îl voi trimite la UEFA imediat ce se termină competiția?

Am vorbit deja cu ei, pentru că nu există niciun precedent în istoria fotbalului mondial”, declara Perez, reales duminică în funcția de președinte al clubului

În dosarul depus, despre care oficialii lui Real Madrid insistă că este susținut de dovezi, clubul nu solicită doar potențiale sancțiuni care ar putea exclude Barcelona din competițiile europene.

Conducerea clubului madrilen cere și anularea titlurilor câștigate de formația catalană în perioada investigată, astfel încât acestea să nu mai figureze în palmaresul oficial al clubului”, informează as.com.

🚨 BREAKING: Real Madrid want UEFA to STRIP Barcelona of the TITLES they won during the Negreira era. @diarioas pic.twitter.com/bId8fHES0i — Madrid Zone (@theMadridZone) June 8, 2026

UEFA are ultimul cuvânt

În martie 2023, UEFA a demarat o anchetă cu privire la scandalul „Negreira”.

Deși ancheta a fost pusă pe pauză din cauza procedurilor aflate în instanță, forul european nu a considerat niciodată cazul închis.

UEFA a monitorizat constant evoluțiile, iar acum toate privirile sunt ațintite asupra răspunsului pe care îl va da la noua sesizare depusă de Real Madrid.

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