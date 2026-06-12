Răducanu și-a luat revanșa! Sportiva britanică a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în optimile de la WTA Londra » Cum s-au descurcat celelalte românce

Emma Răducanu (23 de ani, 42 WTA) s-a impus, vineri, în fața Soranei Cîrstea (36 de ani, 18 WTA), în optimile de finală de la Londra.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Britanica de origine română și-a luat revanșa în fața sportivei noastre, după ce, în urmă cu patru luni, Sorana o învingea categoric în finala de la Transylvania Open, chiar în fața fanilor români.

Emma Răducanu, victorie în fața Soranei Cîrstea la WTA Londra

Partida de vineri a fost prima din sezonul de iarbă pentru cele două jucătoare.

Răducanu s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci de o oră și 27 de minute, și și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale turneului.

Victoria a fost una surprinzătoare, având în vedere că sportiva britanică a fost eliminată anterior în primul tur la Roland Garros, în timp românca a avut un parcurs foarte bun, oprindu-se în sferturile turneului de Grand Slam.

În faza următoare, Emma Răducanu o va întâlni pe jucătoarea din Uzbekistan Kamilla Rakhimova (24 de ani, 78 WTA).

Emma Răducanu: „ M-am bucurat prematur în primul set”

„Așa este, Sorana este într-o formă incredibilă în 2026, în ultimul său an în circuit. Sinceră să fiu, m-am temut că poate reveni în primul set.

Cred că am avut un nivel bun, a trebuit să fiu foarte agresivă. M-am bucurat prematur în primul set, credeam că am scăpat în câștigătoare, dar a încercat să revină.

M-am bucurat că am deschis setul doi cu break. Am avut parte și de o mare susținere”, a spus Emma Răducanu după meci, conform digisport.ro.

FOTO. Sorana Cîrstea - Emma Răducanu 2-0 , finala Transylvania Open 2026

Cât despre celelalte românce, Jaqueline Cristian (28 de ani, 38 WTA) a fost eliminată tot în faza optimilor de la Londra, scor 1-6, 3-6, de către britanica Katie Boulter (29 de ani, 73 WTA), iar Gabriela Ruse a pierdut în sferturile de la Hertogenbosch (Olanda), scor 1-6, 2-6, în fața Barborei Krejcikova (30 de ani, 45 WTA).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport