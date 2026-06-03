Premieră istorică FOTO. Real Madrid și-a prezentat noul echipament. Detaliul care a atras toate privirile

Real Madrid a prezentat, miercuri, noul echipament principal al echipei pentru sezonul viitor.

Cum arată noile tricouri, mai jos în articol.

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Real Madrid a încheiat încă un sezon fără să câștige vreun trofeu, dar „galacticii” se gândesc deja la stagiunea viitoare.

FOTO. Real Madrid și-a prezentat noul echipament

Miercuri, Real Madrid a făcut public noul echipament principal al echipei, care va fi folosit începând cu sezonul viitor.

Noul tricou va fi predominant alb, exact cum „galacticii” au obișnuit până acum, iar sponsorul va fi de culoare verde închis.

Pe mânecile tricourilor apar cele trei dungi Adidas, completate de „o notă surprinzătoare de roz, care leagă tricoul de identitatea vizuală a sezonului și conferă un strop de energie echipei”, exact cum a transmis producătorul echipamentului sportiv, conform as.com.

Este pentru prima dată în istoria de 124 de ani a clubului Real Madrid când echipamentul „galacticilor” este decorat în alte două culori, pe lângă albul tradițional.

Totodată, culoarea verde este prezentă și la capătul mânecilor și în zona gulerului.

„Este un echipament cu un design modern, care integrează elemente grafice inspirate din bijuteriile coroanei din emblema clubului nostru, reflectând excelența, măiestria și mentalitatea de învingător.

Conceput pentru cerințele performanței de elită, tricoul beneficiază de cea mai nouă tehnologie Adidas pentru a maximiza circulația aerului și pentru a-i răcori pe jucători pe durata meciurilor”, a transmis Real Madrid.

În videoclipul de prezentare apar Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Aurelian Tchouameni, Brahim Diaz, Vinicius și Dean Huijsen.

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