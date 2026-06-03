Restricții pentru Iran Ce regulă impune SUA   înainte de CM 2026: „Nu vom permite așa ceva!”

Marco Rubio (55 de ani), secretarul de stat al SUA, a transmis că americanii nu vor permite ca delegația Iranului pentru Campionatul Mondial să includă persoane care au legături cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC).

CM 2026 va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% mai mult mult față de ediția din 2022.

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Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA.

Cu toate acestea, Gianni Infantino a anunțat că Iran va participa la CM 2026 și va juca meciurile din grupă în SUA.

Restricții impuse de SUA pentru Iran, înainte de startul CM 2026: „Nu vom permite”

În cadrul unei audieri a comisiei Camerei Reprezentanţilor, Marco Rubio a anunțat că SUA va impune anumite restricții Iranului, înainte de startul turneului final, pe 11 iunie.

„Ceea ce nu vom permite este ca aceştia să includă în delegaţia lor o serie de persoane despre care ştim că nu au nicio legătură cu sportul şi care au legături cu IRGC (n.r. - Garda Revoluţionară Islamică) sau cu alte entităţi similare, aşa că vom urmări acest aspect cu mare atenţie”, a precizat Marco Rubio, conform reuters.com.

Naționala Iranului va juca toate meciurile din grupa G în SUA, dar va avea baza de pregătire în Mexic pe durata turneului.

Meciurile Iranului din grupă la Campionatul Mondial:

Noua Zeelendă, pe 16 iunie, la Los Angeles

Belgia, pe 21 iunie, la Los Angeles

Egipt, 27 iunie, la Seattle

Președintele federației din Iran, Mehdi Taj, a cerut garanții din partea FIFA, pentru ca țara și reprezentanții săi să nu fie insultați în vreun fel pe parcursul turneului din SUA.

În urmă cu o lună, iranienii au cerut în continuare respect din partea SUA, iar șeful federației a alcătuit și o listă de condiții pe care gazdele trebuie să le îndeplinească, pentru ca naționala din Iran să ia parte la turneu.

Lotul Iranului pentru Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul Amir Ghalenoei a anunțat lista jucătorilor iranieni care vor evolua la CM 2026, cel mai cunoscut nume fiind Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter şi Porto, care joacă în prezent la Olympiakos.

Portari : Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)

: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN) Fundaşi : Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)

: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN) Mijlocaşi : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)

: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN) Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).

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