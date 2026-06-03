Restricții pentru Iran Ce regulă impune SUA   înainte de CM 2026: „Nu vom permite așa ceva!”
Iran
Campionatul Mondial

Restricții pentru Iran Ce regulă impune SUA înainte de CM 2026: „Nu vom permite așa ceva!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 13:51
  • Marco Rubio (55 de ani), secretarul de stat al SUA, a transmis că americanii nu vor permite ca delegația Iranului pentru Campionatul Mondial să includă persoane care au legături cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC).
  • CM 2026 va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% mai mult mult față de ediția din 2022.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA.

Cu toate acestea, Gianni Infantino a anunțat că Iran va participa la CM 2026 și va juca meciurile din grupă în SUA.

„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește și
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”

Restricții impuse de SUA pentru Iran, înainte de startul CM 2026: „Nu vom permite”

În cadrul unei audieri a comisiei Camerei Reprezentanţilor, Marco Rubio a anunțat că SUA va impune anumite restricții Iranului, înainte de startul turneului final, pe 11 iunie.

„Ceea ce nu vom permite este ca aceştia să includă în delegaţia lor o serie de persoane despre care ştim că nu au nicio legătură cu sportul şi care au legături cu IRGC (n.r. - Garda Revoluţionară Islamică) sau cu alte entităţi similare, aşa că vom urmări acest aspect cu mare atenţie”, a precizat Marco Rubio, conform reuters.com.

Naționala Iranului va juca toate meciurile din grupa G în SUA, dar va avea baza de pregătire în Mexic pe durata turneului.

Meciurile Iranului din grupă la Campionatul Mondial:

  • Noua Zeelendă, pe 16 iunie, la Los Angeles
  • Belgia, pe 21 iunie, la Los Angeles
  • Egipt, 27 iunie, la Seattle

Președintele federației din Iran, Mehdi Taj, a cerut garanții din partea FIFA, pentru ca țara și reprezentanții săi să nu fie insultați în vreun fel pe parcursul turneului din SUA.

În urmă cu o lună, iranienii au cerut în continuare respect din partea SUA, iar șeful federației a alcătuit și o listă de condiții pe care gazdele trebuie să le îndeplinească, pentru ca naționala din Iran să ia parte la turneu.

Lotul Iranului pentru Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul Amir Ghalenoei a anunțat lista jucătorilor iranieni care vor evolua la CM 2026, cel mai cunoscut nume fiind Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter şi Porto, care joacă în prezent la Olympiakos.

  • Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)
  • Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)
  • Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)
  • Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).

Citește și

Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
11:49
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
11:17
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA Campionatul Mondial iran cm 2026 Marco Rubio Garda Revoluţionară Islamică
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 49 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share