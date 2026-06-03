„Te încurci singur în minge?!” Becali nu l-a menajat pe Florinel Coman, după meciul cu Georgia: „Mort! Ăla e fotbal?”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a criticat prestația lui Florinel Coman (28 de ani) din meciul Georgia - România, scor 1-1, primul al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Coman este un jucător despre care Becali a spus că îl dorește la FCSB în această vară.

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România a remizat la Tbilisi după un meci în care Georgia a deschis scorul prin Giorgi Kvilitaia, în minutul 46, iar Louis Munteanu a egalat în minutul 55, după o centrare a lui Vladimir Screciu.

Gigi Becali nu l-a menajat pe Florinel Coman după meciul cu Georgia: „Avea forță, viteză. Nu le mai are”

„M-am uitat puțin, dar dacă nu mi-a plăcut ce am văzut, nu m-am mai uitat. Am vorbit cu MM și mi-a zis că s-a terminat 1-1.

Eu mă culc devreme. La 10 la culcare, că eu sunt bătrân. Dacă era meci oficial mă uitam. Mai mult să mă rog pentru Gică, dar dacă e meci amical, cu Georgia, ce să fac?

Să pierd timpul pentru un meci amical. Nu erau nici jucătorii care trebuie să fie”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Florinel Coman a fost titularizat de Hagi în rol de atacant central, dar a fost înlocuit la pauză cu Louis Munteanu.

Întrebat cum i s-a părut evoluția fostului fotbalist de la FCSB, Becali a răspuns:

„Mort, mort, mort. Eu o să vorbesc cu el. Vorbisem cu el. «Florinel, tată, nu se poate așa fotbal. Ăla e fotbal? Te încurci singur în minge?»

El avea forță, putere. El avea viteză! Nu o mai are. Nu mai are nici forță. Ce se întâmplă, nu știu? D-aia m-am uitat mai mult pentru el. Eu trebuie să fac ceva. Să fac niște eforturi mai mari.

Dar nu mi-a plăcut. În fine, a și jucat vârf”, a mai spus Becali.

233 de meciuri a jucat Florinel Coman la FCSB, formație pentru care a înscris 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive

Florinel Coman a plecat de la FCSB în vara lui 2024, când Al-Gharafa a achitat clauza de reziliere pentru transferul său. Înaintea plecării în Qatar, atacantul fusese unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor.

În Qatar, cifrele lui Coman nu au fost la nivelul perioadei de la FCSB. Atacantul a reușit 6 goluri și 9 pase decisive în 45 de meciuri pentru Al-Gharafa.

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