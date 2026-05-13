„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”

Fostul arbitru din La Liga, Iturralde Gonzalez (59 de ani), l-a acuzat pe președintele madrilenilor, Florentino Perez (79 de ani), că manipulează discursul public și că reușește constant să mute atenția de la problemele lui Real Madrid.

Reacția vine după conferința de presă de peste o oră susținută, marți, de Perez, în care a susținut că toată lumea e împotriva lui Real: jurnaliști, arbitri și președintele La Liga, Javier Tebas.

Iturralde Gonzalez consideră că Florentino Perez domină complet narațiunea mediatică și că jurnaliștii ajung, fără să își dea seama, să discute mai mult despre subiectele pe care le indică oficialul madrilen, nu despre problemele mari pe care Real Madrid le are.

„Florentino Perez, un geniu al manipulării”

Iturralde susține că toate aceste probleme au fost împinse în plan secund prin schimbarea deliberată a subiectului public.

„Perez este un geniu pentru că impune din nou narațiunea proprie. Nu se vorbește despre eșecurile legate de parcări, concerte sau cei doi ani fără trofee. Scrieți despre ce vrea el. Se vorbește doar despre existența unei mișcări împotriva lui Perez și despre «cazul Negreira» , a declarat fostul arbitru, conform mundodeportivo.es.

Real Madrid se confruntă cu mai multe controverse în afara terenului. Printre acestea se numără problemele legate de exploatarea comercială a stadionului „Santiago Bernabeu”, suspendarea anumitor proiecte privind parcările și dificultățile organizării concertelor promise ca sursă importantă de venit pentru club.

1998-2012 e perioada în care Iturralde Gonzalez a fost arbitru FIFA

„Scandalul Negreira”, la care face referire Iturralde, reprezintă ancheta care vizează plățile efectuate de FC Barcelona către fostul vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor, Jose Maria Enriquez Negreira.

Fostul arbitru consideră că Florentino Perez profită de acest context pentru a consolida ideea că Real Madrid ar fi victima unui complot și pentru a evita discuțiile despre dificultățile interne ale clubului.

Acesta este alfabetul politicii, de dreapta și de stânga. Când am o problemă foarte mare, încerc să deviez atenția și să inventez altă problemă, pentru ca oamenii să nu mai vorbească despre a mea, care este de fapt cea reală. Iturralde Gonzalez, fost arbitru

Iturralde Gonzalez a comentat și convocarea noilor alegeri prezidențiale de la Real Madrid, sugerând că întreaga situație este controlată de actualul președinte și că, în realitate, nu există o opoziție autentică împotriva sa.

„Cine va candida cu susținerea necesară? Nimeni. Nu am auzit niciodată de vreo mișcare care să-l poată contesta, pentru că această mișcare nu există. Este fabricată.

Cred că Florentino Perez este un geniu, un geniu al comunicării, pentru că mâine toată lumea va vorbi despre ce vrea el și nu despre problemele lui Real Madrid”.

